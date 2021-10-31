Велика втрата перед матчем у Лізі чемпіонів

Віталій Миколенко щонайменше два тижні пробуде поза футбольним полем. Про це на післяматчевій пресконференції розповів головний тренер Динамо Мірча Луческу.

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22-річний лівий захисник не поїхав з командою на матч 13 туру УПЛ проти Маріуполя. На його позицій зіграв Олександр Караваєв, який на 84 хвилині був замінений на Артема Шабанова.

Матч проти Маріуполя завершився складною перемогою Динамо з рахунком 2:3.

Завдяки перемозі динамівці зміцнили своє лідерство у чемпіонаті, у команди 35 очок. Шахтар, який йде другим, відстає на три пункти.

Миколенко ж отримав травму. Через неї футболіст не зможе допомогти "біло-синім" у наступних матчах. Нагадаємо, що 2 листопада динамівці у Києві приймуть Барселону у Лізі чемпіонів, а вже 6 листопада зіграють проти Ворскли в УПЛ. Також через пошкодження захисник ризикує пропустити найближчі поєдинки збірної України у відборі чемпіонату світу-2022. Підопічні Олександра Петракова 16 листопада зіграють на виїзді проти Боснії і Герцеговини.

До слова. Миколенко через травму вже пропускав відбіркові зустрічі збірної України проти Фінляндії (1:2) та Боснії і Герцеговини (1:1).

Захисник Динамо вже увійшов у заявку "синьо-жовтих" на товариську гру проти Болгарії та матч із боснійцями. Наразі невідомо, чи встигне футболіст відновитись до запланованих ігор.