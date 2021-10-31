Дата та місце бою
Промоутерська компанія TopRank офіційно оголосила про поєдинок Василь Ломаченко – Річард Коммі. Боксери вийдуть на ринг 11 грудня 2021 року.
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Протистояння відбудеться у Нью-Йорку. Раніше промоутер Боб Арум повідомляв. що бійці вийдуть на ринг арени "Madison Square Garden". Це буде другий бій українця після фіаско від Теофімо Лопеса.
Двобій з Коммі стане другим для Ломаченка у 2021 році. У червні боксер із України нокаутував японця Масайоші Накатані.
- Для Коммі бій з українцем стане першим з лютого, коли він у шостому раунді нокаутував домініканця Джексона Мартінеса. 34-річний ганець провів у професіоналах 33 поєдинки, у яких здобув 30 перемог і лише тричі поступався суперникам.