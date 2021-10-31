Агуеро перебуває під наглядом лікарів

Наразі форвард Барселони перебуває в лікарні, де проходить комплексне обстеження серця. Поки що не відомо, коли футболіст зможе повернутися на поле .

До теми Лідер Барселони не зіграє проти Динамо у Лізі чемпіонів, участь Агуеро під питанням

Лікарі запевняють що Серхіо Агуеро зможе повернутися до футболу лише тоді, коли переконаються, що його здоров'я в нормі. Також вони додають, що дискомфорт, який нападник випробував, стається вкрай рідко.

Видання повідомляє, що Барселона згодом зробить заяву про стан гравця, коли матиме всі результати обстеження та конкретний діагноз.

Видання Diario Sport пише, що при перших тестах виявлено аритмію, вона відбувається не вперше.

Агуеро стало погано під час матчу