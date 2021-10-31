Рух – Олександрія 0:0
Вилучення: Кузик, 90+3 (Рух)
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Рух на правах господаря вже з перших секунд пішов вперед. Клубу потрібно було реабілітуватись перед рідними уболівальниками за поразку у Кубку України проти Зорі (0:2). Але гостроти не створили. Що не скажеш про атаки суперника.
Мірошниченко пробив над поперечиною. А м'яч після удару Кірюханцева впевнено до рук забрав Паньків. Олександрія цікавіше грала у першій частині матчу.
За 30 хвилин зустрічі львівський клуб жодного разу не влучив у ворота Олександрії. Гості розігрували красиві комбінації, але захист господарів діяв дуже щільно та надійно.
Відеоогляд найкращих моментів першого тайму
Початок другої частини гри був дуже нудним та бідним на моменти. Устименко міг виходи віч-на-віч із голкіпером Львова, але суддя зафіксував офсайд.
Рух продовжував добре захищатись у грі другим номером.
На 81-й хвилині львівський клуб заробив право на штрафний із перспективної позиції. Захисник Руху Білий пробив поруч зі стійкою. Це був перший удар у сторону воріт Олександрії.
Гості вперше пробили у володіння Руху у другому таймі. Мустафаєв розстрілював ворота львівського клубу – Паньків був на місці.
- Рух та Олександрія розписали нудну та "суху" мирову – 0:0. Клуби заробили по одному очку. Львівська команда з 13 пунктами посідає 10 місце. Олександрія – шоста, у її активі 20 балів.