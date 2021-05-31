Друге "золото" Ковтуна, сенсація Калініної на Ролан Гаррос: топ-новини спорту 30 травня

У неділю, 30 травня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.

Українська сенсація на Ролан Гаррос

Українська тенісистка Ангеліна Калініна стала авторкою сенсації на Ролан Гаррос-2021. В 1/62 фіналу Калініна сенсаційно вибила експершу ракетку світу Анджелік Кербер з Німеччини. Нашій спортсменці знадобилось два сети.

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24-річна Калініна вперше зустрічалася з Кербер. Найкращий виступ на Ролан Гаррос українка продемонструвала у 2018 році, коли вийшла у друге коло. Її наступною суперницею стане американка Даніель Роуз Коллінс.

Інша українська тенісистка Катерина Козлова зупинилась вже у першому колі. 159 ракетка світу у двох партіях програла Айлі Томлянович.

"Золота" феєрія українських гімнастів

30 травня скарбничка збірної України поповнилась ще трьома нагородами – двома золотими медалями та одним "сріблом".

Другу для себе перемогу на етапі Кубка світу здобув Ілля Ковтун. 17-річному гімнасту не було рівних у паралельних брусах. Також на найвищу сходинку п'єдесталу підійнявся Назар Чепурний – в опорному стрибку. "Срібло" здобула Діана Варінська – у брусах. Дівчині вдалось реабілітуватись за 5 місце у вправах на колоді.

Відео виступу Ковтуна

Розрив на чемпіонаті Європи з самбо

У Лімасолі завершився чемпіонат Європи з самбо. Збірна України здобула на Кіпрі 14 медалей (6 золотих, 3 срібні та 5 бронзових). Також в України два Кубки – "золотий" у бойовому розділі та "срібний" – у змаганнях жінок.

Чемпіони серед українських самбістів

Марія Буйок (спортивне самбо, до 50 кілограмів)

Христина Бондар (спортивне самбо, до 54 кілограмів)

Ярослав Давидчук (спортивне самбо, до 98 кілограмів)

Владислав Руднєв (бойове самбо, до 79 кілограмів)

Петро Давиденко (бойове самбо, до 88 кілограмів)

Анатолій Волошинов (бойове самбо, до 98 кілограмів)

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Яремчук не зіграє за збірну України

Українська збірна продовжує готуватись до Євро-2020. У поєдинку проти Північної Ірландії, який вже 3 червня відбудеться у Дніпрі, може не зіграти основний нападник Роман Яремчук.

Після приїзду в збірну форвард Гента займається за індивідуальною програмою. Яремчук працює без м'яча та обмежується індивідуальними пробіжками.

Тренерський та медичний штаб розраховують, що незабаром нападник приступить до роботи в загальній групі.

7 червня підопічні Андрія Шевченка зіграють ще один контрольний спаринг проти Кіпру у Харкові.

Товариський поєдинок Україна – Північна Ірландія відбудеться 3 червня. Початок гри о 21:45.