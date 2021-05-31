Українська сенсація на Ролан Гаррос
Українська тенісистка Ангеліна Калініна стала авторкою сенсації на Ролан Гаррос-2021. В 1/62 фіналу Калініна сенсаційно вибила експершу ракетку світу Анджелік Кербер з Німеччини. Нашій спортсменці знадобилось два сети.
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24-річна Калініна вперше зустрічалася з Кербер. Найкращий виступ на Ролан Гаррос українка продемонструвала у 2018 році, коли вийшла у друге коло. Її наступною суперницею стане американка Даніель Роуз Коллінс.
- Інша українська тенісистка Катерина Козлова зупинилась вже у першому колі. 159 ракетка світу у двох партіях програла Айлі Томлянович.
"Золота" феєрія українських гімнастів
30 травня скарбничка збірної України поповнилась ще трьома нагородами – двома золотими медалями та одним "сріблом".
Другу для себе перемогу на етапі Кубка світу здобув Ілля Ковтун. 17-річному гімнасту не було рівних у паралельних брусах. Також на найвищу сходинку п'єдесталу підійнявся Назар Чепурний – в опорному стрибку. "Срібло" здобула Діана Варінська – у брусах. Дівчині вдалось реабілітуватись за 5 місце у вправах на колоді.
Відео виступу Ковтуна
Розрив на чемпіонаті Європи з самбо
У Лімасолі завершився чемпіонат Європи з самбо. Збірна України здобула на Кіпрі 14 медалей (6 золотих, 3 срібні та 5 бронзових). Також в України два Кубки – "золотий" у бойовому розділі та "срібний" – у змаганнях жінок.
Чемпіони серед українських самбістів
- Марія Буйок (спортивне самбо, до 50 кілограмів)
- Христина Бондар (спортивне самбо, до 54 кілограмів)
- Ярослав Давидчук (спортивне самбо, до 98 кілограмів)
- Владислав Руднєв (бойове самбо, до 79 кілограмів)
- Петро Давиденко (бойове самбо, до 88 кілограмів)
- Анатолій Волошинов (бойове самбо, до 98 кілограмів)
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Яремчук не зіграє за збірну України
Українська збірна продовжує готуватись до Євро-2020. У поєдинку проти Північної Ірландії, який вже 3 червня відбудеться у Дніпрі, може не зіграти основний нападник Роман Яремчук.
Після приїзду в збірну форвард Гента займається за індивідуальною програмою. Яремчук працює без м'яча та обмежується індивідуальними пробіжками.
- Тренерський та медичний штаб розраховують, що незабаром нападник приступить до роботи в загальній групі.
- 7 червня підопічні Андрія Шевченка зіграють ще один контрольний спаринг проти Кіпру у Харкові.