Спустили усіх собак на Зінченка

Манчестер Сіті не зміг знайти правильних ключів до рамки воріт голкіпера Менді. Челсі ж навпаки організував стрімку контратаку, яка призвела до гола.

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Наприкінці першого тайму Гаверц вискочив сам на сам із Едерсоном, насилу зумів продертися повз воротаря і покотив м'яч у порожні ворота. Півзахисник лондонського клубу на самоті перебував біля штрафного "містян".

Обидва центрбеки Сіті ловили ворон. Натомість Олександр Зінченко повинен був віддуватись за усю оборону. Українець далеко відпустив від себе суперника та вже не зміг наздогнати. У перерві матчу легенда МЮ та тепер футбольний експерт Ріо Фердінанд та Джолеон Лескотт звинуватили у пропущеному голі саме українського гравця.

Зінченко мав піти за ним, а він залишився. Це пасивний захист, потрібно йти за своїм гравцем або опікати його, коли він не рухається, тоді він не зіграє,

– сказав Фердінанд.

Я не знаю про що він думав. Це класний гол, хороша передача Маунта і відмінний ривок Гаверца. Але, як захисник, Зінченко повинен був перебувати перед ним і тоді пас Маунта не пройшов би,

– додав Джолеон Лескотт.

Нагадаємо, що гол Гаверца став першим та єдиним у фіналі Ліги чемпіонів (0:1). Зінченко відіграв усі 90 хвилин та став найкращим у складі команди Пепа Гвардіоли.

Після протистояння українець не стримував емоцій та зі сльозами на очах підійнявся за срібною нагородою. Олександр відразу зняв з шиї медаль та попрямував у підтрибунне приміщення.

Зінченко став третім українцем, який програв у фіналі Ліги чемпіонів. До цього такий негативний досвід переживали у своїй кар'єрі Андрій Шевченко та Анатолій Тимощук. Щоправда, легенди футболу мають у своєму активі перемоги у фіналі.

Відео пропущеного голу Манчестер Сіті