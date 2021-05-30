Яремчук працює без м'яча

У поєдинку проти Північної Ірландії, який вже 3 червня відбудеться у Дніпрі, може не зіграти основний нападник Роман Яремчук.

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Повідомляється, що після приїзду в збірну форвард Гента займається за індивідуальною програмою. Яремчук працює без м'яча та обмежується індивідуальними пробіжками.

Тренерський та медичний штаб розраховують, що незабаром нападник приступить до роботи в загальній групі.