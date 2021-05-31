Украинская сенсация на Ролан Гаррос
Украинская теннисистка Ангелина Калинина стала автором сенсации на Ролан Гаррос-2021. В 1/62 финала Калинина сенсационно выбила экс-первую ракетку мира Анджелик Кербер из Германии. Нашей спортсменке понадобилось два сета.
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24-летняя Калинина впервые встречалась с Кербер. Лучшее выступление на Ролан Гаррос украинка продемонстрировала в 2018 году, когда вышла во второй круг. Ее следующей соперницей станет американка Даниэль Роуз Коллинс.
- Другая украинская теннисистка Екатерина Козлова остановилась уже в первом круге. 159 ракетка мира в двух партиях проиграла Айле Томлянович.
"Золотая" феерия украинских гимнастов
30 мая копилка сборной Украины пополнилась еще тремя наградами – двумя золотыми медалями и одним "серебром".
Вторую для себя победу на этапе Кубка мира одержал Илья Ковтун. 17-летнему гимнасту не было равных в параллельных брусьях. Также, на высшую ступеньку пьедестала взобрался Назар Чепурной – в опорном прыжке. "Серебро" завоевала Диана Варинская – в брусьях. Девушке удалось реабилитироваться за 5 место в упражнениях на бревне.
Видео выступления Ковтуна
Разрыв на чемпионате Европы по самбо
В Лимасоле завершился чемпионат Европы по самбо. Сборная Украины завоевала на Кипре 14 медалей (6 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых). Также у Украины два Кубка – "золотой" в боевом разделе и "серебряный" – в соревнованиях женщин.
Чемпионы среди украинских самбистов
- Мария Буек (спортивное самбо, до 50 килограммов)
- Кристина Бондарь (спортивное самбо, до 54 килограммов)
- Ярослав Давидчук (спортивное самбо, до 98 килограммов)
- Владислав Руднев (боевое самбо, до 79 килограммов)
- Петр Давыденко (боевое самбо, до 88 килограммов)
- Анатолий Волошинов (боевое самбо, до 98 килограммов)
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Яремчук не сыграет за сборную Украины
Украинская сборная продолжает готовиться к Евро-2020. В поединке против Северной Ирландии, который уже 3 июня состоится в Днепре, может не сыграть основной нападающий Роман Яремчук.
После приезда в сборную форвард Гента занимается по индивидуальной программе. Яремчук работает без мяча и ограничивается индивидуальными пробежками.
- Тренерский и медицинский штаб рассчитывают, что в скором времени нападающий приступит к работе в общей группе.
- 7 июня подопечные Андрея Шевченко сыграют еще один контрольный спарринг против Кипра в Харькове.