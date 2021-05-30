Катерина Козлова – Айла Томлянович 0:2 (2:6, 4:6)
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Українка надзвичайно невдало розпочала гру, віддавши 28-річній австралійці 5 поспіль геймів. Лишень наприкінці партії Козлова зробила брейк, але Айла подала на сет у восьмому геймі.
У другому сеті на корті точилася гостріша боротьба. Козлова двічі програвала свою подачу, але відразу відповідала зворотним брейком.
Вирішальними стали 9 та 10 гейми. Спершу Томлянович зробила третій брейк у сеті, після чого захистила подачу й виграла матч.
Поєдинок тривав одну годину та 43 хвилини. Українка ще ні разу не змогла подолати перше коло Ролан Гаррос.
- Натомість у наступний раунд пройшла Ангеліна Калініна. Українка створила сенсацію, вибивши Анджелік Кербер.