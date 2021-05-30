Наші знову найкращі

Скарбничка збірної України поповнилась ще двома золотими нагородами та ще одним "сріблом". Для Назара Чепурного золота медаль на болгарській землі стала першою на етапі Кубка світу.

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Українець взяв медаль в опорному стрибку. Його результат склав 14.700. Чепурному вдалось випередити румунського гімнаста Маріана Драгулеску (14.525) та представника Азербайджану Івана Тихонова (14.300).

Відео виступу Чепурного

Друге для себе "золото" у Болгарії здобув Ілля Ковтун. Після перемоги у вправах на коні українцю не було рівних у паралельних брусах. За його спиною залишились росіянин Сергій Єльцов та гімнаст із Литви Роберт Творогал.

До слова. Ковтун 29 травня здобув першу нагороду на такому рівні. 17-річний спортсмен здобув перемогу у вправах на коні. Українець набрав 14.550 балів і лише на 0.1 бала випередив італійського гімнаста Едуардо де Росу.

Відео виступу Ковтуна

Третю нагороду для України 30 травня принесла Діана Варінська, її результат – 14.200 бала. Спортивна гімнастка здобула медаль у брусах. Вона поступилась лише росіянці Уляні Перебиносовій (14.500). Трійку призерок замкнула британка Келлі Джей Сімм (13.650). До цього Варінська посіла 5 місце у вправах на колоді.

Чемпіонка у вправах на колоді Анастасія Банчинська зупинилась на 6 позиції у брусах. До цього дівчина вже здобула "золото" у вправах на колоді.