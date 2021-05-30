Ангеліна Калініна – Анджелік Кербер 2:0 (6:2, 6:4)

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Українка агресивно розпочала матч і вже в першому ж геймі взяла брейк. Не збавляючи обертів, Ангеліна записала у свій актив ще 4 гейми поспіль.

За рахунку 5:0 Калініна не змогла подати на сет, але зробила це у 8 геймі.

Другий сет розвивався ідентично. Українка виграла 5 поспіль геймів. Тільки у шостому геймі 27-річна німкеня зробила перший брейк у партії.

У наступному геймі Калініна, яка посідає 139 місце у рейтингу WTA, не змогла виграти матч на подачі Кербер – 5:2.

Згодом українка знову програла свою подачу і дозволила німкені скоротити рахунок до 5:4. У десятому геймі Ангеліна таки відстояла свою подачу та здобула перемогу.