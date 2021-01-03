Вінгер київського Динамо Віктор Циганков може продовжити свою кар'єру у італійській Серії А. Посередники запропонували Мілану здійснити трансфер українця для підсилення атакувальної лінії команди.

Як повідомляє італійське видання CalciomercatoNews, "россонері" шукають підсилення на фланги, щоб продовжити боротись за "золото" у чемпіонаті. Посередники запропонували клубу звернути увагу на лідера Динамо Віктора Циганкова.

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Щедра пропозиція

Босам Мілану було запропоновано купити українця за 35 мільйонів євро. Саме з керівництвом клубу поки що не контактувало з динамівцем.

Такий перехід міг би стати рекордним у історії київського клубу. Зараз найдорожчим трансфером клубу залишається продаж Андрія Ярмоленка у Боруссію (Д) у влітку 2017-го року, який склав 25 мільйонів євро.

У Циганкова до кінця сезону-2022/23 діє угода з киянами. Авторитетний портал Transfermarkt повісив цінник на гравця у 19 мільйонів євро. Як бачимо, посередники майже у два рази збільшили запропоновану суму трансферу.

У цьому сезоні Циганков провів у "блакитно-білій" футболці 19 поєдинків, у яких 10 разів відзначався у воротах суперників та ще тричі асистував партнерам по команді. Така результативність дозволила Віктору піти на зимову перерву у ролі найкращого бомбардира першого кола УПЛ. Він поділив першу позицію з Шахабом Захеді з Олімпіка.

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