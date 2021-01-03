Рекорд для Динамо: лідер Циганков за космічні гроші може перейти у Мілан
Вінгер київського Динамо Віктор Циганков може продовжити свою кар'єру у італійській Серії А. Посередники запропонували Мілану здійснити трансфер українця для підсилення атакувальної лінії команди.
Як повідомляє італійське видання CalciomercatoNews, "россонері" шукають підсилення на фланги, щоб продовжити боротись за "золото" у чемпіонаті. Посередники запропонували клубу звернути увагу на лідера Динамо Віктора Циганкова.
Варте уваги Віктор Циганков – найкращий гравець УПЛ у 2020 році
Щедра пропозиція
Босам Мілану було запропоновано купити українця за 35 мільйонів євро. Саме з керівництвом клубу поки що не контактувало з динамівцем.
Такий перехід міг би стати рекордним у історії київського клубу. Зараз найдорожчим трансфером клубу залишається продаж Андрія Ярмоленка у Боруссію (Д) у влітку 2017-го року, який склав 25 мільйонів євро.
У Циганкова до кінця сезону-2022/23 діє угода з киянами. Авторитетний портал Transfermarkt повісив цінник на гравця у 19 мільйонів євро. Як бачимо, посередники майже у два рази збільшили запропоновану суму трансферу.
У цьому сезоні Циганков провів у "блакитно-білій" футболці 19 поєдинків, у яких 10 разів відзначався у воротах суперників та ще тричі асистував партнерам по команді. Така результативність дозволила Віктору піти на зимову перерву у ролі найкращого бомбардира першого кола УПЛ. Він поділив першу позицію з Шахабом Захеді з Олімпіка.
Кар'єра Циганкова у Динамо: головне
- Циганков – вихованець київського клубу. У 2016 році дебютував за киян в УПЛ та стрімко увірвався у дорослий футбол. А вже у 2017 році Віктор став наймолодшим гравцем Динамо, який оформив хет-трик, що допоміг киянам здобути домашню розгромну перемогу над львівськими Карпатами (5:0).
- За підсумками сезону-2018/19 став найкращим гравцем сезону в УПЛ за системою "гол+пас" (18+11), але посів другу сходинку як у гонці бомбардирів, так і у списку найкращих асистентів, відставши на один бал від "гірників" Жуніора Мораеса та Тайсона, відповідно.
- Влітку 2016-го року дебютував у національній збірній України. Зараз вважається основним гравцем у столичному клубі. Вболівальнику вже складно уявити стартову одинадцятку без свого лідера.
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