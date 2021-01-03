Коронавірус продовжує бити по амбіціях Манчестер Сіті. У клубі виявлено ще позитивний тест на коронавірус.

Команда з Манчестера все ніяк не може зупинити інфікування коронавірусом у клубі. Здавалось, що така ситуація може поставити під питання матч з Челсі, але, як повідомляє видання The Sun, вболівальники Сіті можуть бути впевнені у проведенні зустрічі.

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Коронавірус не відступає

Раніше "містяни" вже пропустили гру з Евертоном через спалах COVID-19. Загалом у клубі 8 інфікованих людей.

Перші випадки зараження були виявлені після проведення тестування 25-го грудня. Після чого всі хворі пішли на самоізоляцію. МанСіті повідомив, що позитивні тести були виявлені у Габріеля Жезуса та Кайла Уокера, а також двох працівників клубу.

А за два дні у команді виявили ще три випадки захворювань у футболістів. Всі інфіковані перебувають на самоізоляції. Імена їх не повідомляються.

МанСіті повинне провести матч на виїзді проти Челсі у неділю, 3 січня. Стартовий свисток пролунає о 18:30.