Український півзахисник Руслан Маліновський зіграв за Аталанту в чемпіонаті Італії. Гру він розпочав у запасі, але у другому таймі вийшов на поле.

Аталанта – Сассуоло 5:1

Голи: Сапата, 11, 49, Пессіна, 45, Госенс, 57, Муріель, 68 – Кірікеш, 75

Сассуоло перед цим матчем випереджало Аталанту на чотири очки. І посідало п'яте місце. Зовсім поруч місця в першій четвірці, які дають право зіграти в лізі чемпіонів наступного сезону.

На початку матчу Аталанті вдалося вийти вперед, коли відзначився Сапата. Натомість другий довелося чекати трохи довше. Пессіна, який вийшов на позиції Маліновського, вдало скористався з пасу Ілічича вже перед самою перервою.

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На початку другого тайму Сапата оформив дубль. А згодом вже він асистував, коли забивав Госенс. Гол півзахисника видався напрочуд ефектним – від ноги суперника м'яч полетів по високій дузі над голкіпером, і від перекладини опустився вже за лінією воріт.

На 62-й хвилині на поле вийшов Маліновський. Він активно вступив в гру, намагався "розганяти" атаки команди. Але до п'ятого голу Аталанти докластися не зумів – гольова атака пройшла без його участі.

Згодом Маліновський ще як мінімум двічі міг претендувати на пенальті, коли його збивали у штрафному майданчику. Але арбітр обидва рази проігнорував ці епізоди.

Загалом за 30 хвилин, які Маліновський провів на полі, він жодного разу не пробив по воротах. Він віддав шість точних передач (з дев'яти), серед яких була й одна ключова. В його активі один відбір та одне перехоплення. Він виграв одну верхову дуель (з двох).

Аталанта перемогла з рахунком 5:1 та впритул наблизилася до Сассуоло. Однак останні й надалі на п'ятому місці. Однак Аталанта має гру в запасі.

Відеоогляд матчу Аталанта – Сассуоло