УЄФА визначилось і топ-50 найбільш талановитих молодих футболістів світу. У цьому є захисник Динамо Ілля Забарний та голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін.

Єврокубкові поєдинки та матчі у внутрішніх чемпіонатах дозволили УЄФА скласти рейтинг перспективних футболістів світу, за якими потрібно стежити у 2021 році. Несподівано відзначились і двох українських гравців, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Оце так Визнання у Європі: Миколенко та Трубін – у рейтингу найкращих вундеркіндів світу

Хто потрапив у рейтинг

Ілля Забарний (Динамо)

Анатолій Трубін (Шахтар)

Цього сезону обидва футболісти стали справжніми відкриттями у своїх клубах та хорошим підсиленням для збірної України у майбутньому. Забарному вдалось сповна скористатись шансом тренера у серпні. Своєю грою він заслужив стабільне місце у центрі оборони Динамо. Ілля виходив у "блакитно-білій" футболці у 18 поєдинках.

А от Трубін просто розриває всі рейтинги 2020-го року. Це вже третій список у який потрапляє страж воріт Шахтаря. 19-річному воротарю вдалось витіснити з володінь "гірників" досвідченого Андрія Пятова. Загалом у цьому сезоні Анатолій провів у рамці воріт донеччан 13 матчів, у яких пропустив 15 голів. Голкіпер був визнаний найкращим гравцем Шахтаря у 2020 році.

Також воротар Шахтаря потрапив у рейтинг найкращих футболістів до 19 років. Його можна побачити у так званій символічній збірній від Football Wonderkids.

Також у списку вундеркіндів можна виділити гравця Лестера Веслі Фофана, Джуда Беллінгема та Юссуфа Мукоко – обидва Боруссія (Д), вінгера Барселони Педрі, Єнса Петтера Гауге з Мілана.