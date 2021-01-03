Роксана Маліновська, дружина гравця Аталанти та збірної України Руслана Маліновського, спростувала чутки про те, що її чоловік незадоволений своїм становищем у клубі і може повернутися до Бельгії.

На свої сторінці у інстаграмі Роксана Маліновська вирішила розставити всі крапки над "і" щодо трансферу свого чоловіка Руслана у чемпіонат Бельгії.

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Маліновський залишається у Аталанті

Вона виклала сторіс зі скріншотом інформації про вихід з Аталанти гравця збірної України. Роксана назвала такі чутки фейком та попросила всіх заспокоїтись.

Раніше повідомлялось, що Руслан несподівано для всіх покине італійську Серію А та повернеться у Бельгію. Таку інформацію оприлюднило видання Voetbal24.be. За їх даними, у купівлі українського футболіста зацікавлені Антверпен, Брюгге та Генк. З розташування останнього Маліновський якраз перейшов у Аталанту.

Гравець начебто незадоволений нестабільною ігровою практикою у команді Джана П'єра Гасперіні. Тому українець хоче змінити клуб, де буде отримувати більше хвилин на полі. що дозволить йому потрапити у збірну України на матчі чемпіонату Європи.

Додамо, що Маліновський став все частіше виходити у футболці Аталанти після скандалу головного наставника та Алехандро Гомеса. Останній вже найближчим часом повинен офіційно перейти у Інтер.

Що відомо про Маліновського у Серії А

Влітку 2019-го року Маліновський перейшов із Генка у Аталанту за 13 мільйонів євро, підписавши 5-річний контракт. З липня 2019-го року провів на полі 57 матчів, у яких забив 10 голів та віддав 9 результативних передач.

У цьому сезоні зіграв у футболці італійського клубу 13 поєдинків, у яких одного разу відзначився голом та віддав 2 асисти.

Чинна угода гравця збірної України з Аталантою розрахована до літа 2024-го року. Але боси команди не виключають продажу Руслана влітку 2021-го року, щоб виручити гроші на інші трансфери.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює продаж гравця у 21 мільйон євро.



Спростування від дружини Маліновського / Скриншот із instagram.com/roksana_m7