Олександр Зінченко вперше в цьому сезоні вийшов у стартовому складі Манчестер Сіті в АПЛ. І в першому таймі допоміг команді відкрити рахунок у зустрічі.

Зінченко розмістився на позиції лівого захисника. На 18-й хвилині він активно пішов вперед по своєму флангу. І віддав пас на Фодена. А вже півзахисник скинув м'яч під удар Гюндогану, який й відкрив рахунок у цій зустрічі.

Ilkay Gundogan with a Class Goal pic.twitter.com/o43WY2k2EV — Lyndio Sport (@LyndioSport) January 3, 2021

Ще до перерви Манчестер Сіті вдалося забити ще два голи. Відзначилися Фоден та Де Брюйне.

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Нагадаємо, для Зінченка це перший вихід в старті МанСіті в АПЛ в цьому сезоні. До цього він виходив лише на заміну в чемпіонаті. Натомість виходив у старті на матчі Ліги чемпіонів.