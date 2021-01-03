Зінченко допоміг МанСіті забити перший гол у ворота Челсі – відео
Олександр Зінченко вперше в цьому сезоні вийшов у стартовому складі Манчестер Сіті в АПЛ. І в першому таймі допоміг команді відкрити рахунок у зустрічі.
Зінченко розмістився на позиції лівого захисника. На 18-й хвилині він активно пішов вперед по своєму флангу. І віддав пас на Фодена. А вже півзахисник скинув м'яч під удар Гюндогану, який й відкрив рахунок у цій зустрічі.
Ще до перерви Манчестер Сіті вдалося забити ще два голи. Відзначилися Фоден та Де Брюйне.
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Нагадаємо, для Зінченка це перший вихід в старті МанСіті в АПЛ в цьому сезоні. До цього він виходив лише на заміну в чемпіонаті. Натомість виходив у старті на матчі Ліги чемпіонів.
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