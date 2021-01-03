У неділю, 3 січня 2021 року, відбувся один з центральних матчів АПЛ – в гості до Челсі завітав Манчестер Сіті. Але боротьби не було, адже ще до перерви гості забили три голи.

Челсі – Манчестер Сіті 1:3

Голи: Хадсон-Одої, 90+2 – Гюндоган, 18, Фоден, 21, Де Брюйне, 34

Українець Олександр Зінченко вперше в цьому сезоні вийшов у старті команди в чемпіонаті. До цього він грав з перших хвилин у матчах Ліги чемпіонів чи в кубкових протистояннях. Все через те, що в МанСіті спалах коронавірусу, і чимало гравців опинилося поза грою (саме через це матч проти Евертона 26 грудня був перенесений).

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Якщо в перші хвилини зустрічі між командами була рівна боротьба, то згодом гості провели дві разючі атаки, які "вибили з колії" гравців Челсі. І до обох атак доклався Зінченко. У першому випадку він віддав сильний пас на Фодена, а вже той відпасував на Гюндогана. Півзахисник розвернувся та потужно пробив у кут воріт, відкривши рахунок в цьому матчі.

Згодом Зінченко віддав пас на Де Брюйне, а бельгієць знайшов можливість для прострілу на Фодена. Той пробив в дотик зі штрафного майданчика точно в шпарину між штангою та голкіпером.

Третій гол, який забили гості, показав усі проблеми гри в захисті Челсі. Після подачі зі штрафного у виконані Зієша, Стерлінг зумів втекти в контратаку. Але реалізувати вихід на ворота суперника не зумів з першої спроби. І коли здавалося, що гравці Челсі його наздогнали, і момент втрачено, він пробив з кута штрафного. Але влучив у штангу. Та першим на добиванні опинися Де Брюйне, який і забив.

У другому таймі гра дещо заспокоїлася. Але забити бодай гол Челсі не вдавалося. Натомість Родрі міг доводити рахунок до ганебного, та цього разу Менді таки у стрибку дотягнувся до м'яча, який летів під перекладину.

Все, на що спромоглися господарі поля, це забити гол престижу вже наприкінці зустрічі. Відзначився Хадсон-Одої після прострілу Гаверца.

Завдяки цій перемозі Манчестер Сіті підіймається на п'яте місце, набравши 29 очок. Стільки ж і четвертого Тоттенхему, в якого на одну гру більше. Третій Лестер має 32 очки та на дві ігри більше.

Челсі ж опустився на восьму сходинку.

Вже у середу, 6 січня, Манчестер Сіті зіграє проти Манчестер Юнайтед у півфіналі Кубка ліги.