Фанати бельгійського Брюгге хочуть бачити у складі своєї улюбленої команди українського півзахисника Руслана Маліновського. Але українець не має наміру покидати італійську Серію А.

Бельгійський клуб, у якому грає інший українець Едуард Соболь, провів голосування серед вболівальників щодо трансферу гравця Аталанти Руслана Маліновського. Більш ніж половина фанатів вимагають побачити півзахисника у складі своєї команди, повідомляє Voetball24.

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Бажання фанатів

У підсумку опитування 67% вболівальників проголосували за купівлю футболіста збірної України. На їх думку, Маліновський склав би хорошу компанію Хансу Ванакену, Рюду Вормеру та Матсу Рітсу.

Раніше з'явилась інформація, що українець незадоволений ситуацією у Аталанті, тому хоче змінити команду. Таку інформацію швидко спростувала дружина гравця Роксана Маліновська у своєму інстаграмі. Вона назвала чутки фейковими. Руслан не збирається покидати Аталанту.

Самі ж італійці не проти продати Руслана влітку 2021-го року, щоб виручити гроші на інші трансфери. Контракт українця з командою Джана П'єра Гасперіні розрахований до літа 2024-го року. Transfermarkt оцінює футболіста у 21 мільйон євро.