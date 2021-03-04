Шахтар вилетів з Кубка України, перемога Світоліної: головні новини спорту 3 березня

У рамках Кубка України сезону-2020/2021 відбулися матчі стадії 1/4 фіналу, а Еліна Світоліна перемогла в Досі. Огляд головних новин спорту за 3 березня – у дайджесті Спорт 24.

3-го березня відбулися матчі чвертьфіналу Кубка України. Лише в одному матчі між Вересом та Зорею переможець визначився в основний час. Вихід у наступний раунд оформила Зоря, здобувши важку перемогу з рахунком 2:1.

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Ще важче далася перемога Динамо, яке є чинним володарем Кубка України. Київська команда та Колос з Ковалівки не змогли забити бодай один гол за 120 хвилин. Доля путівки визначилася у серії пенальті, де Колос від перемоги відділяв усього один гол.

Та Динамо у критичний момент вистояло та здобуло перемогу.

Драматичними були ще два поєдинки. Олександрія, як і Динамо, вирвала путівку до півфіналу у серії пенальті. Команда Володимира Шарана у меншості вистояла проти Дніпра-1.

Головна сенсація сталася у Києві, де Шахтар зустрічався з Агробізнесом. "Гірники" також провели на полі 120 хвилин, але зазнали мінімальної поразки 1:0. Агробізнес вперше зіграє у півфіналі Кубка України!

Хто зіграє у півфіналі

Зоря

Динамо

Олександрія

Агробізнес

Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено розпочала виступ на турнірі WTA Qatar Total Open у Досі (Катар). Світоліна розгромила японку Мисакі Дої.

Суперниці провели на корті 1 годину та 5 хвилин. Матч завершився з рахунком 6:2, 6:1 на користь українки.

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Світоліна виграла подачу суперниці вже в другому геймі і впевнено брала свої гейми. У шостому геймі Світоліна зробила ще один брейк і довела сет до великої перемоги.

На початку другої партії суперниці обмінялися геймами, а потім Еліна виграла чотири гейми поспіль. За рахунку 1:5 Дої зуміла взяти свою подачу, але вже в наступному геймі Світоліна завершила матч перемогою.

Путівку до півфіналу Еліна оскаржить в протистоянні з експершою ракеткою світу Вікторією Азаренко з Білорусі, яка взяла верх над німкенею Лаурою Зігемунд – 6:4, 6:2.

Відомий російський спортивний коментатор Юрій Розанов помер 3 березня у віці 59 років через хворобу. Він тривалий час боровся з онкологічним захворюванням.

Влітку 2020 року коментатор розповідав, що в якийсь момент стан його здоров'я покращився, однак згодом рак повернувся.

Що відомо про Юрія Розанова

Він був відомим російським коментатором на футбольних і хокейних матчах. Свою кар'єру розпочав ще у 1996 році.

З травня по листопад 2019 роки не виходив в ефір через хворобу. Однак повернувся до роботи з листопада 2019 року, продовжуючи лікування.

Протягом 2012 – 2014 років працював в Україні, зокрема коментував Євро-2012.

У 2018 році його визнали переможцем у номінації "Найкращий спортивний коментатор року" за версією Російської асоціації спортивних коментаторів".

Британські боксери Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа наблизилися до того, щоб офіційно оголосити про свій бій. Чемпіон світу за версією WBC Ф'юрі та володар титулів WBA, WBO, IBF Джошуа узгодили деталі контракту на поєдинок.

Боб Арум, глава промоутерської компанії Top Rank, повідомив, що контракти на 2 бої між Ф'юрі та Джошуа узгоджені.

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За словами Арума, не залишилося жодних організаційних питань. Повідомляється, що сторони підписують всі контракти, після чого буде зроблено офіційне оголошення.

Арум не повідомив ні дату, ні місце першого поєдинку.

За попередньою інформацією, бій між Ф'юрі та Джошуа може відбутися у травні – червні 2021 року. На кону двобою буде звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.