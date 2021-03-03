У середу, 3 березня, Шахтар та Агробізнес розіграли путівку у півфінал Кубка України з футболу. Переможцем протистояння на стадіоні ім. Лобановського сенсаційно став Агробізнес – 1:0.

Агробізнес – Шахтар 1:0 ДЧ

Гол: Семенець, 96

Нереалізований пенальті: Алан Патрік, 52 (Шахтар)

Вилучення: Хочолава, 109 (Шахтар)

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На 37-й хвилині Петров зумів виграти м'яч у Антоніо перед чужій штрафній, прокинув повз Пятова, але Кривцов зумів підстрахувати. Шахтар також створив свій момент у першому таймі – Патрік пробивав зі входу в лівий фланг штрафної, але Мозіль перевів м'яч в сторону від воріт.

Після перерви головний арбітр дав жовту картку Соломону нібито за симуляцію під час ривка повз Мозіля, який вийшов на перехоплення закидання на вхід в правий фланг штрафної. Однак згодом, VAR змусив скасувати своє рішення Бойка. Вже Мозіль отримав жовту та заробив пенальті у власні ворота.

Алану Патріку не вдалося переграти Мозіля з 11-метрової відстані.

Відео пенальті Патріка

Буквально через хвилину м'яч опинився у воротах Шахтаря – Сергій Петров забив у контратаці, але рефері не зарахував гол, вважаючи, що був офсайд. Бойко порадився з арбітром VAR і залишив рішення в силі.

На 73-й хвилині Мозіль потягнув удар Патріка з меж штрафного. Хороша атака за участю Тете і Дентінью, які вийшли на заміну. Також згодом Тете пробив поруч з хрестовиною після сольного проходу.

Наприкінці основного часу події у матчі набрали максимальних обертів. Спершу Тете подав зі стандарту в лівому фланзі, а Дентінью ударом головою всадив м'яч у верхній каркас.

На 90+2-й хвилині поперечина врятувала вже Шахтар. Пятов перевів в праву штангу удар головою від Семенця з центру штрафного майданчика. В основний час команди так і не змогли визначити сильнішого.

Додатковий час

У першому екстратаймі Агробізнес несподівано відкрив рахунок у зустрічі. Семенець вийшов на побачення з Пятовим, отримавши пас з правого флангу від Бойчука, після чого пробив над ногою голкіпера збірної України.

Відео голу Семенця

Другий екстратайм розпочався з тиску Шахтаря. Кривцов пробивав головою після подачі з кутового, у ворота не влучив, але на добиванні виявився Тете. Удар бразильця прийшовся в штангу, а потім вже Дентіньо пробив у захисника.

Згодом Тайсон увірвався в штрафну крізь трьох захисників і пробив в дальній кут, але Мозіль потягнув і переправив м'яч на кутовий.

На 109-й хвилині матчу Шахтар раптово залишився у меншості. Хочолава отримав другу жовту за відмашку від Семенця у верховій боротьбі в центрі поля.

Відео вилучення Хочолави

До кінця матчу емоції трохи вщухли і Агробізнес втримав переможний рахунок на табло. Шахтар сенсаційно покинув розіграш Кубку України на стадії 1/4 фіналу.

Агробізнес – Шахтар відеоогляд