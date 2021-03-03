Футбольний матч між збірним Франції та України у відборі на чемпіонат світу відбудеться без глядачів. Влада Франції не дала дозволу на повернення вболівальників на трибуни.

Матч між збірними Франції та України відбудеться на "Стад де Франс" у Сен-Дені (передмістя Парижа) 24 березня. Це буде перший матч для обох збірних у відборі на чемпіонат світу 2022 року.

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Федерація футболу Франції хотіла, щоб цей матч відбувся за присутності вболівальників – до 30% від місткості стадіону. Однак місцева влада відмовила їм через складну епідеміологічну ситуацію в регіоні.