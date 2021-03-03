Відомий російський спортивний коментатор Юрій Розанов помер 3 березня у віці 59 років через хворобу. Він тривалий час боровся з онкологічним захворюванням.

Влітку 2020 року коментатор розповідав, що в якийсь момент стан його здоров'я покращився, однак згодом рак повернувся. Читайте також Помер перший очільник МЗС України Анатолій Зленко Помер Юра Розанов. Через 15 хвилин ефір. Не знаю, як працювати,

– написав Моссаковський. Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать. — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) March 3, 2021 Що відомо про Юрія Розанова Він був відомим російським коментатором на футбольних і хокейних матчах. Свою кар'єру розпочав ще у 1996 році.

З травня по листопад 2019 роки не виходив в ефір через хворобу. Однак повернувся до роботи з листопада 2019 року, продовжуючи лікування.

Протягом 2012 – 2014 років працював в Україні, зокрема коментував Євро-2012.

У 2018 році його визнали переможцем у номінації "Найкращий спортивний коментатор року" за версією Російської асоціації спортивних коментаторів".