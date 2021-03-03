Рівненський Верес та луганська Зоря у середу, 3 березня, зустрілися у Луцьку у рамках 1/4 фіналу Кубка України сезону-2020/2021. Перемогу на стадіоні "Авангард" вирвала Зоря.

Верес – Зоря 1:2

Голи: Шестаков, 18 (п) – Іванісеня, 25, Кочергін, 52

Вилучення: Панасенко, 76 (Верес)

До теми Жеребкування 1/4 фіналу Кубка України: результати

Зі стартових хвилин обидві команди запропонували справжню безкомпромісну кубкову гру на вибування. Першим не витримав Микита Полюлях. Футболіст Вереса зазнав ушкодження та покинув поле на 16 хвилині. Його замінив Валерій Кучеров.

Обмін голами

Уже через хвилину Верес компенсував втрату на полі перевагою на табло. Владлен Юрченко не за правилами зіграв у власному штрафному, високо піднявши ногу – пенальті.

Удар з позначки на 18 хвилині впевнено реалізував Михайло Шестаков.

Відео голу Шестакова

Перший момент Зоря створила на 22 хвилині. Шахаб з меж штрафного пробивав у кут, але захисник заблокував його удар. Втім, у момент удару арбітр запалив прапорець на лінії.

Перевага рівненського клубу трималася до 25 хвилин. Винуватець пенальті Юрченко гостро навісив зі штрафного. Після цього Іванісеня зумів добити м'яч у порожні ворота.

Відео голу Іванісені

Верес попри пропущений гол не став вішати носа. Господарі поля продовжили сміливо атакувати й мали чудовий шанс на 35 хвилині. Зокрема, Гегедош у штрафному майданчику обіграв оборонця та вистрілив обвідним ударом. Зорю врятував каркас воріт.

Перемога зі скрипом

Відразу після перерви Вересу вдалося відзначитися. Після удару Кучерова нападник Вереса Гегедоша пропустив м'яч на Шестакова. Той відразу переправив м'яч у ворота. Втім, рефері угледів офсайд та скасував гол. На повторі виникають сумніви, чи був Шестаков поза грою.

Буквально за декілька хвилин Зоря вперше в матчі вийшла вперед. Кочергін отримав м'яч далеко від штрафного Вереса і, не зустрівши опору, наблизився до володінь Когута. Футболіст Зорі вирішив завдати дальнього удару і не прогадав – м'яч опинився у сітці!

Відео голу Кочергіна

На 64 хвилині загрозу біля воріт Зорі знову створив Гегедош. Він увійшов у штрафний гостей з лівого флангу та пробив у ближній кут. На жаль для Гегедоша, саме там стояв Васіль, який і відвів загрозу.

На 73 хвилині поховати шанси Вереса міг Юрченко. Кабаєв на краю штрафного посадив на п'яту точку захисника та з лицьової лінії прострілив уздовж воріт. Перед порожніми воротами був Юрченко, та Владлен дивом не влучив по м'ячу.

Через 3 хвилини шанси Вереса на успіх погіршилися. Панасенко зірвав небезпечну атаку Зорі ціною фолу на Шахабі. Арбітр продемонстрував гравцю гірчичник, який був для нього другим – вилучення.

Окрім чисельної більшості, Зоря ще й отримала небезпечну позицію для штрафного удару. Юрченко майстерно перекинув стінку, але Когут здійснив ефектний порятунок.

Наприкінці гри Верес пішов ва-банк, прагнучи відігратися. Через це у захисті рівненців були розриви, якими користалася Зоря. Луганці створили ще декілька нагод, щоб відзначитися, але рахунок так і не змінили.

Перервати поєдинок вирішили фанати, які запалили фаєри і стадіон накрила димова завіса. Арбітр на декілька хвилин зупинив гру.

У підсумку Зоря відстояла перевагу та здобула перемогу. Команда Віктора Скрипника першою вийшла до півфіналу. 3 березня відбудуться ще три матчі чвертьфіналу:

Динамо – Колос

Агробізнес – Шахтар

Дніпро-1 – Олександрія

Жеребкування півфіналу Кубка України відбудеться вже у четвер, 4 березня.