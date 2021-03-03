Джошуа – Ф'юрі: боксери нарешті узгодити деталі бою
Британські боксери Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа наблизилися до того, щоб офіційно оголосити про свій бій. Чемпіон світу за версією WBC Ф'юрі та володар титулів WBA, WBO, IBF Джошуа узгодили деталі контракту на поєдинок.
Джерело:iFL TV
Сторони підписують всі контракти
Боб Арум, глава промоутерської компанії Top Rank, повідомив, що контракти на 2 бої між Ф'юрі та Джошуа узгоджені.
До речі Джошуа та Ф'юрі відмовляться від бою з Усиком
За словами Арума, не залишилося жодних організаційних питань. Повідомляється, що сторони підписують всі контракти, після чого буде зроблено офіційне оголошення.
Арум не повідомив ні дату, ні місце першого поєдинку.
- Ф'юрі та Джошуа отримали "зелене світло" від WBO, яка санкціонувала їх поєдинок. Зокрема, у WBO прийняли рішення, що Олександр Усик, обов'язковий претендент на титул Джошуа, зустрінеться з Джо Джойсом.
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- Таким чином, на кону поєдинку Ф'юрі з Джошуа буде звання абсолютного чемпіона світу. Якщо переможець поєдинку відмовиться дати бій Усик або Джойсу, то титул автоматично перейде до одного з боксерів, який виграє очний поєдинок.
- Френк Уоррен, менеджер Ф'юрі, повідомляв, що зустріч Джошуа та Ф'юрі може відбутися у травні – червні 2021 року. Також у контракті боксерів буде реванш.
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