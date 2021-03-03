Британські боксери Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа наблизилися до того, щоб офіційно оголосити про свій бій. Чемпіон світу за версією WBC Ф'юрі та володар титулів WBA, WBO, IBF Джошуа узгодили деталі контракту на поєдинок.

Сторони підписують всі контракти

Боб Арум, глава промоутерської компанії Top Rank, повідомив, що контракти на 2 бої між Ф'юрі та Джошуа узгоджені.

До речі Джошуа та Ф'юрі відмовляться від бою з Усиком

За словами Арума, не залишилося жодних організаційних питань. Повідомляється, що сторони підписують всі контракти, після чого буде зроблено офіційне оголошення.

Арум не повідомив ні дату, ні місце першого поєдинку.

'ALL IS AGREED FOR FURY-AJ' - BOB ARUM / CANELO-SAUNDERS, RAMIREZ-TAYLOR & WANTS TO MAKE HANEY-LOMA https://t.co/YtukhPJHPn — IFL TV (@IFLTV) March 3, 2021

Ф'юрі та Джошуа отримали "зелене світло" від WBO, яка санкціонувала їх поєдинок. Зокрема, у WBO прийняли рішення, що Олександр Усик, обов'язковий претендент на титул Джошуа, зустрінеться з Джо Джойсом.

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