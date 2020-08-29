Чемпіон світу з біатлону 2019 року Дмитро Підручний отримав від держави квартиру. Відтепер спортсмен зможе жити окремо зі своєю родиною.

Інформацію про отримання квартири сам Підручний опублікував на своїй сторінці в Instagram.

До теми: Хто такий Дмитро Підручний: біографія першого в історії України чемпіона світу з біатлону

"До святкування дня міста Тернополя отримав сертифікат на квартиру! Дякую всім хто допоміг та посприяв цьому! Ця нагорода є додатковою мотивацією для мене та молодих спортсменів, які бачать, що держава підтримує та цінить наші здобутки! Вона дає нові сили рухатися вперед та здобувати нові нагороди для нашої батьківщини та Тернопільщини", – підписав фото з сертифікатом на квартиру Підручний.

Квартира, яку отримав Підручний – однокімнатна, загальною площею в 39,4 метра квадратних в Тернополі. До цього спортсмен з дружиною та двома дітьми проживав у квартирі батьків.

При цьому що ще у квітні 2020 року спортсмен жалівся на те, що ніяк не може отримати квартиру в Тернополі.

Найважливіші спортивні здобутки Дмитра Підручного

10 березня 2019 року у шведському Естерсунді Дмитро Підручний став першим українським чемпіоном світу з біатлону. Дмитро виграв гонку переслідування.

У березні 2020 року на етапі в Нове Мєсто чоловіча збірна України, до складу якої входив Підручний, виборола срібну медаль у чоловічій естафеті. Це була перша нагорода для української команди за 9 років.