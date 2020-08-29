Лондонський "Арсенал" та "Ліверпуль" 29 серпня матчем за Суперкубок Англії відкрили сезон 2020/2021. Перемогу у серії пенальті здобув лондонський клуб.

Арсенал – Ліверпуль 1:1 (4:5 по пенальті)

Голи: Обамеянг, 12 – Мінаміно, 73

Дивіться також: Ярмоленко забив гол у товариському матчі за "Вест Хем": відео

На старті матчу "Ліверпуль" більше часу проводив з м'ячем і навіть встиг відзначитися. Але гол Ван Дейка було скасовано через офсайд, пише 24 канал.

Шедевр Обамеянга

На 12 хвилині "Арсенал" несподівано відкрив рахунок у грі. Сака на правому фланзі отримав передачу та вирішив різко перевести на протилежну половину поля.

Там м'яч обробив капітан лондонців Обамеянг. Нападник пробіг декілька метрів та завдав дальнього удару точно в кут. Аліссон виручити "червоних" не зміг.

Відео голу Обамеянга

Через декілька хвилин "Арсеналу" вдалося провести ще одну гостру атаку. Партнери вивели на ударну позицію Нкетіа. Той завдав удару в нижній кут, але цього разу Аліссон зміг парирував постріл.

Після пропущеного голу "Ліверпуль" продовжив володіти територіальною перевагою, проводячи позиційні атаки. Та гра у підопічних Юргена Клоппа не надто клеїлася.

Найбільше загрози "червоні" створювали завдяки підключенням Роберстона на лівому фланзі та його прострілам у штрафний. Втім, у першому таймі до голу справа так і не дійшла.

До речі: Мессі і Роналду разом? "Ювентус" зацікавлений у купівлі зіркового аргентинця

Після перерви хорошу нагоду відзначитися мав Фірміно. Гравці "Арсеналу" залишили багато простору для бразильця і той спробував майже з меж штрафного викрутити м'яч під стійку. Але пострілу Фірміно зовсім трішки забракло точності.

На 65 хвилині стовідсоткову нагоду змарнував Мане. Робертсон виконав чудову передачу, пошивши в дурні весь захист "канонірів". Проте Мане не зміг переграти голкіпера Мартінеса. Якби Мане забив, то арбітри, можливо, переглядали б епізод на предмет офсайду.

"Ліверпуль" продовжував домінувати, однак "мерсисайдцям" вкрай важко давалися гострі моменти. На 68 хвилині Мінаміно завдав першого в матчі удару у ствір воріт Мартінеса. Та для голкіпера це була легка здобич.

Дебютний гол Мінаміно

На 73 хвилині "Ліверпулю" таки вдалося зрівняти рахунок. Мінаміно у штрафному обігрався із Салахом та переправив м'яч у ворота з близької відстані.

Гравці "Арсеналу" апелювали, що Салах підіграв собі рукою, однак жодного порушення правил не було.

Для японця Мінаміно це дебютний гол у футболці "Ліверпуля".

Відео голу Мінаміно

Команди не змогли визначити переможця в основний час, тому доля Суперкубку визначалася у серії післяматчевих пенальті. Удача була на стороні "Арсеналу", який реалізував 5 ударів.

Перемогу лондонцям приніс невдалий удар Брюстера. Футболіст "Ліверпуля" влучив у поперечину. "Арсенал" 16-й раз в історії виграв Суперкубок Англії.

Що цікаво, "Ліверпуль" другий сезон поспіль програє Суперкубок Англії по пенальті.