В суботу, 29 серпня (ніч на 30 серпня в Україні) відбувся бій між володарем титулів WBO та WBC у першій напівсередній вазі американцем Хосе Раміресом та претендентом на ці чемпіонські пояси українцем Віктором Постолом. Перемогу рішенням суддів здобув Рамірес.

Цей бій двічі переносили. Тож відбувся він лише з третьої спроби. Спочатку боксери мали битися в лютому в Китаї. Але там якраз набув поширення коронавірус. Чемпіонський бій перенесли на травень в США з надією, що пандемія до цього часу піде на спад. Але не склалося. І от 29 серпня за порожніх трибун Віктор Постол провів свій чемпіонський бій за титули WBO та WBC у першій напівсередній вазі.

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Перед боєм букмекери віддавали перевагу Раміресу. Він на 8 років молодший за Постола, і до цього жодного разу не програвав на професійному ринзі. Натомість якраз вік та досвід були одним із козирів українця. І як показав сам бій, різниця у віці не зіграв жодної ролі в бою, де на перший план вийшла фізична підготовка.

Після початку поєдинку Рамірес зайняв центр рингу. Однак й Постол активно вів бій, тримаючи суперника на безпечній для себе відстані. А у другому раунді навіть вдалося завдати декілька прицільних ударів.

Загалом боксери протягом всього поєдинку "розмінювалися" раундами. В бою не було відвертого фаворита. За 12 раундів жодному з боксерів не вдалося відправити суперника в нокаут чи хоча б затиснути біля канатів. Удари проходили як в одного, так і другого.

R7 power surge from the champ ️#RamirezPostol | Live on ESPN+ pic.twitter.com/LpGSk5mivE — Top Rank Boxing (@trboxing) August 30, 2020

При цьому сам бій Постол проводив доволі спокійно, вкотре підтверджуючи своє холоднокровне ім'я Iceman.

Бій тривав усі 12 раундів. Тож переможця випало визначати суддям. І якщо перший зафіксував нічию 114:114, то два інші віддали перевагу Раміресу – 115:113 та 116:112. Тож американський боксер зберіг чемпіонські пояси.