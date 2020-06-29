Формула-1 повертається: офіційний календар гонок 2020
Новий сезон Формули-1 офіційно розпочнеться уже 5-го липня. Перше гран-прі сезону 2020 відбудеться в Австрії на трасі "Шпільберг".
Офіційний сайт Формули-1 2-го червня повідомив, що затверджено календар на 8 гонок. В Австрії та Британії пройдуть спарені етапи.
До слова Культову команду Формули-1 Williams продадуть
Календар сезону-2020
- Гран-прі Австрії 3-5 липня
- Гран-прі Австрії 10-12 липня
- Гран-прі Угорщини 17-19 липня
- Гран-прі Великобританії 31 липня – 2 серпня
- Гран-прі Великобританії 7-9 серпня
- Гран-прі Іспанії 14-16 серпня
- Гран-прі Бельгії 28-30 серпня
- Гран-прі Італії 4-6 вересня
Гонки Формули-1 сезону 2020 / Фото formula1.com
Керівництво Формули-1 сподівається провести 18 етапів. Календар подальших гонок наразі перебуває у процесі обговорення.
Також повідомляється, що перші гран-прі пройдуть без глядачів. Втім, у Формулі-1 сподіваються, що вболівальники скоро повернуться на трибуни.
Гонки, які офіційно скасовані
- Гран-прі Австралії
- Гран-прі Нідерландів
- Гран-прі Монако
- Гран-прі Франції
- Гран-прі Азербайджану
- Гран-прі Сінгапуру
- Гран-прі Японії
Гран-прі Формули-1 у Монако скасували вперше з 1954 року.