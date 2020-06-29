Новий сезон Формули-1 офіційно розпочнеться уже 5-го липня. Перше гран-прі сезону 2020 відбудеться в Австрії на трасі "Шпільберг".

Офіційний сайт Формули-1 2-го червня повідомив, що затверджено календар на 8 гонок. В Австрії та Британії пройдуть спарені етапи.

До слова Культову команду Формули-1 Williams продадуть

Календар сезону-2020

Гран-прі Австрії 3-5 липня Гран-прі Австрії 10-12 липня Гран-прі Угорщини 17-19 липня Гран-прі Великобританії 31 липня – 2 серпня Гран-прі Великобританії 7-9 серпня Гран-прі Іспанії 14-16 серпня Гран-прі Бельгії 28-30 серпня Гран-прі Італії 4-6 вересня



Гонки Формули-1 сезону 2020 / Фото formula1.com

Керівництво Формули-1 сподівається провести 18 етапів. Календар подальших гонок наразі перебуває у процесі обговорення.

Також повідомляється, що перші гран-прі пройдуть без глядачів. Втім, у Формулі-1 сподіваються, що вболівальники скоро повернуться на трибуни.

Гонки, які офіційно скасовані

Гран-прі Австралії

Гран-прі Нідерландів

Гран-прі Монако

Гран-прі Франції

Гран-прі Азербайджану

Гран-прі Сінгапуру

Гран-прі Японії

Гран-прі Формули-1 у Монако скасували вперше з 1954 року.