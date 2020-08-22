Клуб англійської Прем'єр-ліги "Вест Хем" не має наміру продавати українського вінгера Андрія Ярмоленка.

Український півзахисник повноцінно готується у складі команди до нового сезону.Про це розповів телеканалу "Футбол" агент футболіста Вадим Шаблій.

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"Все добре, Ярмоленко проходить підготовку до сезону разом з клубом. Все нормально, ніхто нікуди не збирається йти. Ніхто його не збирається продавати. У клубі у нього все добре", –сказав Шаблій.

Раніше повідомлялося, що "Вест Хем" не має наміру утримувати Ярмоленка. Головний тренер "молотобійців" Девід Мойєс планує розлучитися з українцем.

Статистика Ярмоленка у "Вест Хемі"