Агент Ярмоленка розповів про майбутнє футболіста у "Вест Хемі"
Клуб англійської Прем'єр-ліги "Вест Хем" не має наміру продавати українського вінгера Андрія Ярмоленка.
Український півзахисник повноцінно готується у складі команди до нового сезону.Про це розповів телеканалу "Футбол" агент футболіста Вадим Шаблій.
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"Все добре, Ярмоленко проходить підготовку до сезону разом з клубом. Все нормально, ніхто нікуди не збирається йти. Ніхто його не збирається продавати. У клубі у нього все добре", –сказав Шаблій.
Раніше повідомлялося, що "Вест Хем" не має наміру утримувати Ярмоленка. Головний тренер "молотобійців" Девід Мойєс планує розлучитися з українцем.
Статистика Ярмоленка у "Вест Хемі"
- 30-річний Ярмоленко став гравцем "Вест Хема" влітку 2018 року. Лондонський клуб заплатив "Боруссії" Дортмунд за трансфер українця 20 мільйонів євро.
- За "Вест Хем" 30-річний Ярмоленко провів 32 матчі, забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.
- За два роки Андрій двічі зазнавав серйозних травм.