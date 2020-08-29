У суботу, 29-го серпня, відбулася кваліфікації гран-прі Бельгії. Перемогу у кваліфікації на легендарному автодромі "Спа-Франкоршам" здобув Льюї Хемілтон з Mercedes.

Поул Хемілтона

Прогнозовано перше місце на стартовій решітці розіграли гонщики Mercedes, пише 24 канал. Британець Льюї Хемілтон здобув чергову перемогу. Валттері Боттас стартуватиме другим. Пілот Red Bull Макс Ферстаппен розпочне гран-прі третім.

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Хід кваліфікації

Після першої сесії за межами топ-15 опинилися відразу два пілоти Haas (Магнуссен і Грожан) та Alfa Romeo (Ряйкконен і Джовінацці). Знову не зміг подолати першу сесію гонщик William – Латіфі.

Буквально проскочили до наступного сегмента обидва пілоти Ferrari, хоча Шарль Леклер міг опуститися на 16-у сходинку. Монегаску допомогла втрата контролю над болідом Магнуссена.

END OF Q1



Drivers eliminated

Raikkonen

Grosjean

Giovinazzi

Latifi

Magnussen #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/D1xwvsDhxF — Formula 1 (@F1) August 29, 2020

Провал Ferrari

У фінал кваліфікації не змогли пройти обидва пілоти Alpha Tauri та Ferrari – Квят і Гаслі та Леклер з Феттелем відповідно. 15-е місце посів гонщик Williams Рассел.

Що цікаво, торік обидва пілоти Ferrari були найсильнішими у Бельгії.

У третьому сегменті Ріікардо спробував зачепитися за третю сходинку, але в останній спробі Ферстаппен виявився кращим. Услід за Ріккардо стартуватиме Албон.

Пілоти Mercedes без проблем здобули черговий дубль.

Результати топ-10