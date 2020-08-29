Польський нападник "Баварії" Роберт Левандовський був фаворитом у боротьбі за "Золотий м'яч" – нагороду найкращому футболісту. Однак у 2020 році "Золотий м'яч" вручати не будуть. Левандовський впевнений, що нагорода мала дістатися йому.

Нападник "Баварії" Роберт Левандовський пояснив, чому заслуговував виграти "Золотий м'яч" у 2020 році. Про це повідомляє Sportowe Fakty.

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На запитання, кому б Левандовський віддав "Золотий м'яч", поляк відповів, що собі.

Ми виграли все, що могли

Свою досить нескромну відповідь Левандовський пояснив тим, що разом з "Баварією" виграв усі можливі титули у 2020 році.

З "Баварією" ми виграли все, що могли. У всіх турнірах – Бундеслізі, Кубку Німеччини та Лізі чемпіонів – я став найкращим бомбардиром. Розумію, що тиск на іншого гравця міг бути сильнішим. Але чи не будь-який футболіст виграв би "Золотий м'яч", домігшись того, що я?,

– сказав Левандовський.

Левандовський став найкращим бомбардиром у всіх турнірах, в яких "Баварія" брала участь.

Статистика Левандовського

Ліга чемпіонів – 15 голів

Бундесліга – 34 голи

Кубок Німеччини – 6 голів

У липні France Football несподівано оголосив, що вперше в історії не буде вручати "Золотий м'яч". Своє рішення французи пояснили тим, що сезон 2019/2020 зазнав змін через карантин.

Зокрема, France Football апелював, що чемпіонати Франції, Нідерландів та Бельгії були завершені достроково. Хоча футболісти з цих ліг не були фаворитами, щоб здобути нагороду.

Левандовський, коментуючи рішення France Football, заявив, що думав про Лігу чемпіонів, а не "Золотий м'яч".

Не думав про це. У нас попереду було багато матчів. Я зрозумів, що мій пріоритет – Ліга чемпіонів. Ні про які індивідуальні нагороди я не думав,

– сказав поляк.

Після того, як "Баварія" виграла Лігу чемпіонів, Левандовський став головним фаворитом на "Золотий м'яч".

Окрім того, авторитетний ресурс B/R Football розмістив петицію із закликом, щоб France Football вручив нагороду "Золотий м'яч" у 2020 році.

Петицію вже підтримали понад 170 тисяч людей.