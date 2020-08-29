Український півзахисник Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі "Вест Хема" на товариський матч проти "Брентфорда". І забив гол.

Ярмоленко відзначився в дебюті зустрічі, забивши гол на 5-й хвилині матчу. Українець отримав пас в розріз від Форнальса, після чого пробив у дальній кут воріт.

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Захисник намагався завадити Ярмоленку пробити, але у підкаті не зумів цього зробити.

Відео голу Ярмоленка

Це другий товариський матч "Вест Хема", в якому зіграв Ярмоленко. Перед тим він зіграв проти "Іпсвіча", але забитими голами не відзначився.

Вже після цього матчу Ярмоленко відправиться до України, де приєднається до гравців збірної. Вони в Харкові готуються до двох матчів Ліги націй – 3 вересня у Львові проти Швейцарії та 6 вересня в Мадриді проти Іспанії.