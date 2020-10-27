Футболіст "Львова" Ярослав Богунов отримав дискваліфікацію на два роки. Гравець відсторонений від матчів під егідою ФІФА до 5 серпня 2022 року.

Як повідомляє пресслужба "Львова", Богунов отримав бан на участь у матчах через причетність до поєдинків з фіксованим результатом.

До речі: "Львів" звільнив головного тренера Цецадзе

У чому звинувачений Богунов

27-річний футболіст отримав покарання за поєдинки у час виступів за білоруський ФК "Нафтан" у 2017 році.

Спорт 24 повідомляв, що спершу Богунова відсторонила від матчів на два роки Федерація футболу Білорусі. Рішення щодо дискваліфікації Богунову було прийнято ще 6 серпня.

Після допиту в поліції футболіст сам зізнався, що брав учать у договірних матчах. Повідомлялося, що Богунов отримав 900 євро за те, що "Нафтан" програв на виїзді брестському "Динамо".

ПФК "Львів" подавав апеляцію на таку постанову ФІФА, втім, її відхилили.

Таким чином, "Львів" відсторонив Ярослава Богунова від футболу на термін, зазначений в офіційному листі.