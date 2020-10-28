У вівторок, 27 жовтня, зіграли чергові матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Результати та відео голів – в огляді Спорт24.

Шахтар – Інтер 0:0

Єдиним матчем, де не було забито голів, стала гра в Києві, в якій "Шахтар" приймав "Інтер". Але ця нічия допомогла "Шахтарю" зберегти лідерство в групі B.

Локомотив (Москва) – Баварія 1:2

Голи: Міранчук, 70 – Горецка, 13, Кімміх, 79

Аталанта – Аякс 2:2

Голи: Сапата, 54, 60 – Тадіч, 30 (пен), Траоре, 38

Українець Руслан Маліновський в цій грі вийшов на заміну, коли вже було забито всі голи. Головний тренер "Аталанти" дав йому зіграти 12 хвилин. А вже наприкінці зустрічі він отримав жовту картку.

Атлетіко – Зальцбург 3:2

Голи: Льоренте, 29, Феліш, 52, 85 – Собослай, 40, Беріша, 47

Боруссія (Менхенгладбах) – Реал 2:2

Голи: Тюрам, 33, 58 – Бензема, 87, Каземіро, 90+3

"Реал" зумів уникнути поразки в цьому матчі. забивши два голи вже наприкінці зустрічі. Рятівний гол "вершкові" забили вже у компенсований арбітром час.

Українець Андрій Лунін всю гру просидів на лаві запасних.

Ліверпуль – Мідтьюлланн 2:0

Голи: Діогу, 55, Салах, 90+3 (пен)

Марсель – Манчестер Сіті 0:3

Голи: Торрес, 18, Гюндоган, 76, Стерлінг, 81

Українець Олександр Зінченко вперше в цьому сезоні потрапив до стартового складу "Манчестер Сіті". Але в другому таймі на 68-й хвилині був замінений.

Порту – Олімпіакос 2:0

Голи: Віейра, 11, Олівейра, 85