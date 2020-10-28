Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 27 жовтня
У вівторок, 27 жовтня, зіграли чергові матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Результати та відео голів – в огляді Спорт24.
Шахтар – Інтер 0:0
Єдиним матчем, де не було забито голів, стала гра в Києві, в якій "Шахтар" приймав "Інтер". Але ця нічия допомогла "Шахтарю" зберегти лідерство в групі B.
Локомотив (Москва) – Баварія 1:2
Голи: Міранчук, 70 – Горецка, 13, Кімміх, 79
Аталанта – Аякс 2:2
Голи: Сапата, 54, 60 – Тадіч, 30 (пен), Траоре, 38
Українець Руслан Маліновський в цій грі вийшов на заміну, коли вже було забито всі голи. Головний тренер "Аталанти" дав йому зіграти 12 хвилин. А вже наприкінці зустрічі він отримав жовту картку.
Атлетіко – Зальцбург 3:2
Голи: Льоренте, 29, Феліш, 52, 85 – Собослай, 40, Беріша, 47
Боруссія (Менхенгладбах) – Реал 2:2
Голи: Тюрам, 33, 58 – Бензема, 87, Каземіро, 90+3
"Реал" зумів уникнути поразки в цьому матчі. забивши два голи вже наприкінці зустрічі. Рятівний гол "вершкові" забили вже у компенсований арбітром час.
Українець Андрій Лунін всю гру просидів на лаві запасних.
Ліверпуль – Мідтьюлланн 2:0
Голи: Діогу, 55, Салах, 90+3 (пен)
Марсель – Манчестер Сіті 0:3
Голи: Торрес, 18, Гюндоган, 76, Стерлінг, 81
Українець Олександр Зінченко вперше в цьому сезоні потрапив до стартового складу "Манчестер Сіті". Але в другому таймі на 68-й хвилині був замінений.
Порту – Олімпіакос 2:0
Голи: Віейра, 11, Олівейра, 85