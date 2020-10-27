Донецький "Шахтар" серйозно подумав над підсилення воротарської позиції на наступний сезон. Клуб може поповнитись талановитим голкіпером, який став справжнім відкриття минулого сезону для "Ворскли" Дмитром Різником.

Незабаром сторони можуть вступити у перемовини та підписати попередній контракт з перспективним голкіпером полтавського клубу. А сам трансфер Різника швидше за все відбудеться вже влітку 2021-го року, повідомляє "Футбольний формат".

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Підсилення воротарської позиції

"Шахтарю" прийдеться викласти за 21-річного воротаря близько 400 тисяч євро. Саме у таку вартість авторитетний портал Transfermarkt оцінив гравця.

Чинний контракт Дмитра з клубом із Полтави розрахований до літа 2024-го року.

У минулому сезоні 25 разів виходив захищати рамку воріт "Ворскли", із них 11 матчів провів на "нуль" та пропустив 17 м'ячів.

Додамо, що у "Шахтаря" є чотири кандидати на позицію голкіпера – Андрій П'ятов, Анатолій Трубні, Олексій Шевченко та Євген Гриценко.

Що відомо про Дмитра Різника