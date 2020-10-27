Вундеркінд "Ворскли" поповнить склад "Шахтаря"
Донецький "Шахтар" серйозно подумав над підсилення воротарської позиції на наступний сезон. Клуб може поповнитись талановитим голкіпером, який став справжнім відкриття минулого сезону для "Ворскли" Дмитром Різником.
Незабаром сторони можуть вступити у перемовини та підписати попередній контракт з перспективним голкіпером полтавського клубу. А сам трансфер Різника швидше за все відбудеться вже влітку 2021-го року, повідомляє "Футбольний формат".
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Підсилення воротарської позиції
"Шахтарю" прийдеться викласти за 21-річного воротаря близько 400 тисяч євро. Саме у таку вартість авторитетний портал Transfermarkt оцінив гравця.
Чинний контракт Дмитра з клубом із Полтави розрахований до літа 2024-го року.
У минулому сезоні 25 разів виходив захищати рамку воріт "Ворскли", із них 11 матчів провів на "нуль" та пропустив 17 м'ячів.
Додамо, що у "Шахтаря" є чотири кандидати на позицію голкіпера – Андрій П'ятов, Анатолій Трубні, Олексій Шевченко та Євген Гриценко.
Що відомо про Дмитра Різника
- Дмитро різник – вихованець полтавської "Ворскли". У травні 2019 року підписав свій перший професійний контракт із клубом. У складі першої команди "ворсклян" у жовтні цього ж року дебютував у виїзному поєдинку 12 туру проти "Зорі". Дмитро вийшов на поле в стартовому складі та відіграв увесь матч.
- Влітку 2018 року разом з юнацькою збірною України вирушив на чемпіонат Європи серед 19-річних до Фінляндії, де дійшов до півфіналу.
- У 2019 році з командою до 20 років поїхав на молодіжний чемпіонат світу, який відбувався у Польщі, де став чемпіоном світу.