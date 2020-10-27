У вівторок, 27 жовтня, "Шахтар" на НСК "Олімпійський" приймав "Інтер" у матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок закінчився безгольовою нічиєю.

Шахтар – Інтер 0:0

Дивіться також: Шахтар – Інтер: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Перед матчем

Минулого мід-уїк "гірники" створили сенсацію, здобувши перемогу в Мадриді над "Реалом" з рахунком 3:2. У першому таймі підопічні Луїша Каштру відправили три м'ячі у ворота "галактікос", а після перерви зуміли відстояти переможний результат.

Перед протистоянням з "нерадзуррі" донецький колектив в рамках національної першості не зміг обіграти полтавську "Ворсклу", зігравши внічию із "зелено-білими" (1:1).

"Інтер" в своєму стартовому поєдинку групового раунду Ліги чемпіонів вирвав домашню нічию у менхенгладбахської "Боруссії" (2:2).

"Шахтар" зустрічався з "Інтером" в півфіналі попереднього розіграшу Ліги Європи, і в одноматчевої протистоянні перемогу здобув міланський клуб – 5:0.

Перший небезпечний момент "Інтер" створив на 16-й хвилині. Лукаку в лівому куті штрафного "Шахтаря" випередив Хочолаву і не пробив Трубіна. Атака "Інтера" продовжилася, і Барелла з лінії штрафного влучив у поперечину. Згодом Трубін ногами відбив удар барелів з близької дистанції.

Відео удару Барелли

На 23-й хвилині Лукаку не потрапив під дальню стійку з подачі кутового "Інтера". Щастить "гірникам", що гості не повели в рахунку ще у першому таймі.

Відео удару Лукаку

Наприкінці першого тайму поперечину вдруге врятувала "Шахтар" у цьому матчі. Трубін перевів рукою м'яч в каркас воріт після пострілу Лукаку зі стандарту в дальню дев'ятку.

Відео влучання Лукаку в поперечину

Резюмуючи перший тайм можна сказати, що серпневий жах "Шахтаря" у півфіналі Ліги Європи перенісся до Києва під кінець жовтня вже у Лігу чемпіонів.

Після переви "Інтер" продовжив тиск на ворота Анатолія Трубіна. Мартінес не потрапив у порожній кут майже з лінії воротарського. Трубін впорався з важким ударом Брозовіча, але відбив перед собою, Лаутаро виявився першим на добиванні.

Відео удару Брозовіча

На 76-й хвилині Трубін в підкаті вибив м'яч ногами зі своєї воротарської, а Лукаку хотів пенальті. Бондар повис на ньому, Ромелу впав разом із захисником "Шахтаря".