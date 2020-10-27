Кубок України: результати жеребкування 1/8 фіналу
У вівторок, 27-го жовтня, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України сезону-2020/2021. Результати жеребкування – у матеріалі Спорт 24.
Жеребкування 4-го раунду Кубка України сезону-2020/2021 було "сліпим". Про це повідомляє 24 канал.
До речі: Кубок України: результати матчів 1/16 фіналу
Результати жеребкування
- Десна – Зоря
- Агробізнес – Ворскла
- Дніпро-1 – переможець пари ВПК-Агро/Олімпік
- Олександрія – Минай
- Верес – Маріуполь
- Нива – Колос
Зазначимо, що якщо ВПК-Агро переможе "Олімпік", то матч відбудеться на полі дніпропетровської команди. Якщо ж "Олімпік" пройде у чвертьфінал, то зіграє проти "Дніпро-1" на полі дніпрян.
Базовий день матчів 1/8 фіналу – 2 грудня.