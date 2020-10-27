У вівторок, 27-го жовтня, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України сезону-2020/2021. Результати жеребкування – у матеріалі Спорт 24.

Жеребкування 4-го раунду Кубка України сезону-2020/2021 було "сліпим". Про це повідомляє 24 канал.

До речі: Кубок України: результати матчів 1/16 фіналу

Результати жеребкування

Десна – Зоря

Агробізнес – Ворскла

Дніпро-1 – переможець пари ВПК-Агро/Олімпік

Олександрія – Минай

Верес – Маріуполь

Нива – Колос

Зазначимо, що якщо ВПК-Агро переможе "Олімпік", то матч відбудеться на полі дніпропетровської команди. Якщо ж "Олімпік" пройде у чвертьфінал, то зіграє проти "Дніпро-1" на полі дніпрян.

Базовий день матчів 1/8 фіналу – 2 грудня.

Поєдинки 1/4 фіналу Кубку України-2020/2021 відбудуться 3 березня 2021 року. На цьому етапі вже розпочне виступи чинний володар Кубка – "Динамо" та чемпіон України – "Шахтар".