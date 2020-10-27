У російського біатлоніста Євгена Устюгова відібрали два олімпійських "золота" через допінг-скандал. Відповідне рішення ухвалив Спортивний арбітражний суд (CAS).

Устюгов втратив "золото" Олімпіади

Антидопінгова панель Спортивного арбітражного суду (CAS ADD) визнала російського біатлоніста Євгена Устюгова винним у порушенні антидопінгових правил. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на адвоката Олексія Панича.

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Було вирішено анулювати результати біатлоніста, показані з 24 січня 2010 року до кінця сезону-2013/14.

На цей період припадають золота медаль у мас-старті і бронза в естафеті на Олімпіаді у Ванкувері, а також золото в естафеті на Олімпіаді в Сочі.

Рішення CAS ADD не є остаточним і може бути оскаржене в CAS протягом 21 дня,

– сказав Панич.

Що відомо про справу Устюгова

Звинувачення проти Устюгова були висунуті Міжнародним союзом біатлоністів (IBU), який вирішив переглянути справу про можливе використання спортсменом заборонених речовин на підставі даних його біологічного паспорта.

Вона була закрита у 2018 році, тоді Устюгов був визнаний невинним. Біатлоніст довів, що підвищений рівень гемоглобіну в крові є наслідком генетичних мутацій, які йому передалися від батьків.

Крім того, пізніше мають відбутися слухання у CAS у справі про дворічну дискваліфікацію Устюгова з боку IBU, винесеною у лютому 2020 року на підставі даних московської антидопінгової лабораторії.

Спортсмена звинувачують у використанні забороненого оксандролона на підставі допінг-проб, узятих у нього в серпні 2013 року.

У березні 2020 року Устюгов подав апеляцію на рішення IBU. CAS повинен був розглянути апеляцію 20 жовтня, але через пандемію слухання були перенесені.

Росія втратить перемогу Ігор-2014

Збірна Росії на Олімпіаді у Ванкувері посіла 11-е місце в медальному заліку (3 золоті медалі, 5 срібних, 7 бронзових).

Якщо Устюгова позбавлять двох нагород Ігор-2010, Росія збереже свою позицію, зрівнявшись за кількістю золотих медалей з командами Франції, Австралії та Чехії.

На Олімпіаді в Сочі збірна Росії втратить першість в медальному заліку, якщо CAS остаточно позбавить чоловічу збірну Росії з біатлону золотої медалі в естафеті.