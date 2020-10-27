Донецький "Шахтар" 3-го листопада на НСК "Олімпійський" у Києві прийме "Боруссію" Менхенгладбах у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Гру зможуть відвідати вболівальники. "Шахтар" розпочав продаж квитків.

Як повідомляє "Шахтар", продаж квитків буде проходити в декілька етапів. Пріоритетне право купівлі традиційно у найвідданіших уболівальників "гірників".

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Етапи продажу квитків:

1-й етап (27 жовтня). Придбати квитки на гру з "Боруссією" можуть власники абонементів усіх сезонів (починаючи від сезону-2013/14 включно). Для них діє спеціальна знижка – 10% від вартості квитка у вільному продажу (2 квитки в руки).

2-й етап (28 жовтня). Пріоритетна нагода придбати квитки для передплатників Shakhtar Club. Кожен користувач сервісу отримає доступ до купівлі квитків у своєму мобільному додатку. Також у цей період квитки зможуть придбати вболівальники, які відвідали поєдинок з "Інтером".

3-й етап (від 29 жовтня). Старт вільного продажу на матч "Шахтар" – "Боруссія". Придбати квитки можна на shakhtar.com або в мобільному додатку Shakhtar Tickets (Google Play і App Store).

"Шахтар" – "Боруссія": стартова вартість квитків

Standard: 100, 150, 200, 300, 500 і 700 гривень;

THE CLUB (снек-меню): 1 000/1 500 гривень;

THE LOUNGE (з пакетом гостинності): 4 000 гривень;

Sky Box: 6 000–10 000 гривень.

Усі квитки – іменні. Під час проходження вхідного контролю на стадіоні вболівальник повинен мати із собою та пред’явити в разі потреби документ, що посвідчує особу. На матчі діятимуть особливі умови через пандемію COVID-19.