Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру оцінив гру своєї команди проти "Інтера" в Лізі чемпіонів. Команди не зуміли забити бодай один гол, тож гра закінчилася внічию.

На цей матч Луїш Каштру випустив той самий склад, що грав і проти "Реалу" за тиждень до цього. Тоді "гірники" здобули сенсаційну перемогу на виїзді.

З "Інтером" грав той самий склад, що і проти "Реала". Я прийняв рішення не міняти склад ще в Мадриді. Я оцінив дії гравці та вирішив так. Хоча за стилем гри "Інтер" та "Реал" зовсім різні. Але ми показали хорошу командну гру в Мадриді, тому не було сеансу щось міняти, всі гравці були готові грати, травмованих не було,

– пояснив своє рішення Каштру.

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Варто додати, що це другий матч між командами у 2020 році. 17 серпня "Інтер" розгромив "Шахтар" у півфіналі Ліги Європи з рахунком 5:0. Тому перед наставником було завдання цього разу не дати супернику забити.

"Не варто згадувати попередній матч команд, коли ми програли в Лізі Європи. Ситуації зовсім різні. Треба завжди аналізувати невдачі, й ми це зробили. "Інтер" – одна з найкращих команд світу, з потужною атакою. Тому ми ставили гравцям завдання якомога надійніше зіграти в захисті. Ви бачили, що ми не зустрічали суперника високо, що наситили центр оборони. І ми не дали забити – це дуже важливо", – наголосив тренер "Шахтаря".



Луїш Кашрту під час матчу "Шахтар" – "Інтер" / Фото ФК "Шахтар"

Однак і "гірники" не вразили в цій грі. Команда була дуже повільною. За всю гру завдала лише чотири удари, з яких в площину воріт – лише один. І той здалеку ще в першому таймі. Натомість "Інтер" мав значно більше нагод. І двічі від пропущеного голу донеччан рятувала перекладина воріт.

"Шахтар переживає складний момент. Напружений календар, багато сильних суперників. Крім того, багато наших гравців захворіли на коронавірус. Важливо зберегти гравців у хорошій фізичній формі. Ми з минулого сезону майже без перерви перейшли в новий. Може тому наші результати на початку були не найкращими. Але в останніх матчах команда показує хороший футбол і набирає форму", – пояснив таку гру Каштру.

Вже в п'ятницю, 30 жовтня, "Шахтар" зіграє в Києві проти "Маріуполя"в УПЛ. А 3 листопада на команду очікує домашній матч проти "Боруссії" з Менхенгладбаха в рамках Ліги чемпіонів. Цей матч теж відбудеться з глядачами. І на цю гру вже розпочали продавати квитки.