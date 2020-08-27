Відбулися поєдинки другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2020/21. За їхніми підсумками визначилися можливі опоненти київського "Динамо" в наступному раунді.

У другому раунді ПАОК обіграв "Бешикташ" (3:1), віденський "Рапід" здолав "Локомотиву" (0:1), а АЗ переміг "Вікторію Пльзень" (3:1). Саме з переможцями цих пар кияни можуть зустрітися в наступному раунді, пише 24 канал.

Дивіться також: Ліга чемпіонів: команди Мілевського та Реброва у важкій боротьбі проходять далі – відео

Шлях "Динамо" у Лізі чемпіонів

"Біло-сині" починають свій шлях у Лізі чемпіонів саме з третього раунду шляху представників ліг, як і "Бенфіка" з "Гентом". Ця трійка команд сіяна, тобто, вони не зможуть зіграти між собою. На цій стадії буде проводитися один матч в кожній парі.

У раунді плей-офф до переможців трьох пар приєднається російський "Краснодар", з яким "Динамо" розведуть. На цій стадії команд чекають двохматчеві протистояння.

Жеребкування третього кваліфікаційного раунду відбудеться 31 серпня. Матчі заплановані на 15-16 серпня.