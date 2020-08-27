Маліновський – у топ-5 найдорожчих півзахисників Серії А
Сезон 2019/20 був дуже вдалим для півзахисника "Аталанти" Руслана Маліновського, через що його вартість зросла на 10 мільйонів та склала 21 мільйон євро. Така ціна дозволила Маліновському потрапити у топ-5 найдорожчих атакувальних хавбеків італійського чемпіонату.
Відомий портал Transfermarkt оновив вартість футболістів Серії А, де тепер можна побачити найдорожчих футболістів чемпіонату, зокрема у лінії півзахисту, де грає українець. Ціна Маліновського стрімко зросла за останні 5 місяців.
До теми: Маліновський зріс у вартості на 10 мільйонів євро: він – другий серед українців
Найбільш вартісним футболістом центральної ланки поля став гравець "Інтера" Еріксен – 60 мільйонів євро. Другу сходинку посів Ніколо Заніоло з "Роми" – 55 мільйонів євро.
Трійку лідерів замкнув хавбек "Лаціо" Луїс Альберто Ромеро. Його трансферна вартість складає 50 мільйонів євро.
Топ-5 найдорожчих атакувальних хавбеків Серії А / Фото: Скрін із Transfermarkt
Успішний сезон Маліновського
Усього Маліновський провів за "Аталанту" в Серії А 34 матчі.
На рахунку футболіста 8 голів і 4 асисти. Завдяки цьому Маліновський один з найкращих гравців чемпіонату Італії після рестарту.
"Аталанта" вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з ПСЖ. Також команда українця гарантувала собі участь у наступному розіграші Ліги чемпіонів.
Хто є найдорожчим гравцем Серії А?
Якщо не брати до уваги позиції, то найдорожчим гравцем чемпіонату Італії є Лукаку – 85 мільйонів євро. Його найближчий конкурент Дібала поступається Лукаку на 5 мільйонів євро.
Додамо, що у символічній збірній найдорожчих гравців чемпіонату немає жодного футболіста з "Аталанти", де виступає українець Маліновський.