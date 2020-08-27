Збірна України з футболу 26-го серпня вперше провела тренування у 2020 році. Гравці національної команди не збиралися після успішного виходу на Євро-2020, адже міжнародні матчі у 2020 році були скасовані через пандемію.

Збірна України проводить збори у Харкові, повідомляє сайт Української асоціації футболу (УАФ).

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Фітнес для першої п'ятірки

Під час першого робочого вечора розпочали роботу гравці, які не брали участі у поєдинку за Суперкубок України або виходили на заміну у другому таймі (Євген Коноплянка, Віктор Коваленко, Сергій Болбат, Віктор Циганков), а також Олександр Зінченко.

Ця група провела фітнес-заняття у тренажерному залі готелю під керівництвом нового тренера з фізпідготовки Андреа Азаліна.

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П'ятеро новачків

Георгій Бущан, Владислав Супряга, Олександр Тимчик, Олександр Сирота та Валерій Бондар уперше взяли участь у тренуванні національної збірної.

Початкова робота для дебютантів була тактичною, щоб засвоїти принципи гри команди.

Грав з Шевченком

Наприкінці заняття частина футболістів, до яких приєднався й Андрій Шевченко, зіграла в тенісбол.

27-го серпня до команди приєднається Руслан Маліновський.



Тренування збірної України / Усі фото сайт УАФ

Збірна України у вересні проведе два поєдинки у Лізі націй. 3-го вересня "синьо-жовті" у Львові приймуть Швейцарію, а через три дні поїдуть у Мадрид на матч проти Іспанії.