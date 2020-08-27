Щасливі разом: збірна України провела перше тренування у 2020 році – фото
Збірна України з футболу 26-го серпня вперше провела тренування у 2020 році. Гравці національної команди не збиралися після успішного виходу на Євро-2020, адже міжнародні матчі у 2020 році були скасовані через пандемію.
Збірна України проводить збори у Харкові, повідомляє сайт Української асоціації футболу (УАФ).
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Фітнес для першої п'ятірки
Під час першого робочого вечора розпочали роботу гравці, які не брали участі у поєдинку за Суперкубок України або виходили на заміну у другому таймі (Євген Коноплянка, Віктор Коваленко, Сергій Болбат, Віктор Циганков), а також Олександр Зінченко.
Ця група провела фітнес-заняття у тренажерному залі готелю під керівництвом нового тренера з фізпідготовки Андреа Азаліна.
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П'ятеро новачків
Георгій Бущан, Владислав Супряга, Олександр Тимчик, Олександр Сирота та Валерій Бондар уперше взяли участь у тренуванні національної збірної.
Початкова робота для дебютантів була тактичною, щоб засвоїти принципи гри команди.
Грав з Шевченком
Наприкінці заняття частина футболістів, до яких приєднався й Андрій Шевченко, зіграла в тенісбол.
27-го серпня до команди приєднається Руслан Маліновський.
Тренування збірної України / Усі фото сайт УАФ