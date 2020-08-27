Зірковий футболіст "Манчестер Юнайтед" та збірної Франції Поль Погба заразився COVID-19. Півзахисник здав позитивний тест на коронавірус перед матчами збірної Франції у Лізі націй.

Про те, що Погба заразився коронавірусом, розповів головний тренер збірної Франції Дід'є Дешам. Про це інформує BBC.

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Дешам повідомив, що йому довелося змінити список викликаних футболістів у збірну Франції.

Поль Погба, який раніше був у списку, на жаль для нього, вчора здав тест, який сьогодні вранці був повернутий як позитивний,

– розповів Дешам.

Погба замінить у складі Франції 17-річний півзахисник "Ренна" Едуардо Камавінга.

Погба пропустить матчі Франції

27-річному футболісту доведеться самоізолюватись протягом 14 днів.

У суботу, 5 вересня, він пропустить матч Ліги націй Франції у Швеції, а через три дні – домашній матч проти Хорватії.

Втім, Погба зможе взяти участь у старті сезону АПЛ-2020/2021. "Манчестер Юнайтед" зіграє проти "Крістал Палас" на "Олд Траффорд" 19 вересня.