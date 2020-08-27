Луческу шукає нового тренера у "Динамо"
Тренерський штаб київського "Динамо" невдовзі може поповнити новий фахівець. Столичний клуб веде пошуки аналітика.
Як повідомляє "Бомбардир", у тренерському штабі "Динамо" може відбутися поповнення. Головний тренер київського клубу Мірча Луческу шукає тренера-аналітика.
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Конкретні кандидатури поки не називаються.
Хто у тренерському штабі Луческу
У тренерський штаб румунського тренера "Динамо" входять четверо українців та троє іноземців. Зокрема, помічниками Луческу є:
- Огнєн Вукоєвич (Хорватія)
- Олег Гусєв (Україна)
- Еміліан Карас (Молдова)
- Дієго Лонго (Італія)
Тренер воротарів "Динамо" – Михайло Михайлов. Віталій Кулиба та Володимир Ярмошук – тренер з фізпідготовки.