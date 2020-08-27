Тренерський штаб київського "Динамо" невдовзі може поповнити новий фахівець. Столичний клуб веде пошуки аналітика.

Як повідомляє "Бомбардир", у тренерському штабі "Динамо" може відбутися поповнення. Головний тренер київського клубу Мірча Луческу шукає тренера-аналітика.

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Конкретні кандидатури поки не називаються.

Хто у тренерському штабі Луческу

У тренерський штаб румунського тренера "Динамо" входять четверо українців та троє іноземців. Зокрема, помічниками Луческу є:

Огнєн Вукоєвич (Хорватія)

Олег Гусєв (Україна)

Еміліан Карас (Молдова)

Дієго Лонго (Італія)

Тренер воротарів "Динамо" – Михайло Михайлов. Віталій Кулиба та Володимир Ярмошук – тренер з фізпідготовки.