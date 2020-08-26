Відбулися матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. У ньому гравецький ПАОК на власному полі обіграв турецький "Бешикташ". І тепер може стати суперником "Динамо" у третьому кваліфікаційному раунді турніру.

Матч ПАОК – "Бешикташ" відбувся у вівторок, 25 серпня, в Салоніках на стадіоні "Тумба" за порожніх трибун. Важливість цього матчу для "Динамо" була та, що в цій грі міг визначитися потенційний суперник "Динамо" у третьому кваліфікаційному раунді. Однак стати ним міг лише ПАОК. Якби переміг "Бешикташ", то турецький клуб був би серед сіяних команд, як і "Динамо". І проти киян би не зіграв.

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Але переміг саме ПАОК. Ще до перерви футболісти грецького клубу забили три голи – дублем відзначився Цоліс, ще один гол забив Пелкас. Згодом Ларін один гол відквитав, а Акпом не реалізував пенальті у ворота "Бешикташу".

Відеоогляд матчу ПАОК – Бешикташ

Таким чином ПАОК став ймовірним суперником "Динамо" у третьому кваліфікаційному раунді.

Ще дві команди, проти яких можуть зіграти кияни. визначиться 26 серпня. Це будуть переможці пари

АЗ (Нідерланди) – "Вікторія" (Чехія)

"Локомотива" (Хорватія) – Рапід (Австрія)

Варто відзначити. що радіють перемозі ПАОКа і в клубів, де виступають троє українців – бельгійському "Генті" Ігоря Пластуна, Романа Безуса та Романа Яремчука. Адже тепер команда буде серед сіяних під час жеребкування третього кваліфікаційного раунду. І точно не зіграє проти "Динамо".

Жеребкування третього кваліфікаційного раунду відбудеться 31 серпня. матч заплановані на 15-16 серпня.