У компанії з Роналду: Маліновський один з найкращих футболістів в Італії
Український футболіст Руслан Маліновський пожинає плоди вдалої гри після відновлення чемпіонату Італії (Серія А). Руслан увійшов до п'ятірки найкращих футболістів Серії А після рестарту.
Маліновський перебуває у списку найкращих гравців чемпіонату Італії по версії авторитетного порталу InStat Index. Про це інформує "Команда 1".
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Статистика Руслана
27-річний українець в середньому за матч набирає 328 балів, що дозволяє йому розташуватися на 5-му рядку в рейтингу.
Після карантину в чемпіонаті Італії Маліновський провів 9 матчів. П'ять разів українець виходив у стартовому складі.
На рахунку Маліновського 3 голи і 4 результативні передачі. Також Руслан на собі заробляв вилучення для суперників.
Топ-5 рейтингу
- Кріштіану Роналду ("Ювентус") – 353 бали
- Хакан Чалханоглу ("Мілан") – 341 бал
- Родріго де Пауль ("Удінезе") – 336 балів
- Тео Ернандес ("Мілан") – 335 балів
- Руслан Маліновський ("Аталанта") – 328 балів
Український футболіст також перебуває на 7-му місці за кількістю ударів по воротах у матчах після карантину (24) та ключовим передачам (25).