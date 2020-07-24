Український футболіст Руслан Маліновський пожинає плоди вдалої гри після відновлення чемпіонату Італії (Серія А). Руслан увійшов до п'ятірки найкращих футболістів Серії А після рестарту.

Маліновський перебуває у списку найкращих гравців чемпіонату Італії по версії авторитетного порталу InStat Index. Про це інформує "Команда 1".

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Статистика Руслана

27-річний українець в середньому за матч набирає 328 балів, що дозволяє йому розташуватися на 5-му рядку в рейтингу.

Після карантину в чемпіонаті Італії Маліновський провів 9 матчів. П'ять разів українець виходив у стартовому складі.

На рахунку Маліновського 3 голи і 4 результативні передачі. Також Руслан на собі заробляв вилучення для суперників.

Топ-5 рейтингу

Кріштіану Роналду ("Ювентус") – 353 бали

Хакан Чалханоглу ("Мілан") – 341 бал

Родріго де Пауль ("Удінезе") – 336 балів

Тео Ернандес ("Мілан") – 335 балів

Руслан Маліновський ("Аталанта") – 328 балів

Український футболіст також перебуває на 7-му місці за кількістю ударів по воротах у матчах після карантину (24) та ключовим передачам (25).