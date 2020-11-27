У четвер, 26 листопада, зіграли чергові матчі Ліги Європи. Їх результати – в огляді Спорт24.

AEK – Зоря 0:3

Голи: Громов, 61, Кабаєв, 76, Юрченко, 86

Вилучення: Шахов, 49 (АЕК)

Луганська "Зоря" взяла реванш в АЕКа за домашню поразку, і розгромила суперника на виїзді. Правда луганчанам "допоміг" українець Євген Шахов, який на початку другого тайму отримав другу жовту картку та покинув поле достроково.

Це перша перемога "Зорі" на груповому етапі Ліги Європи. І вона залишає шанс українській команді поборотися за вихід у раунд плей-офф.

Детальніше "Зоря" сенсаційно розгромила грецький АЕК у Лізі Європи: відео

Брага – Лестер 3:3

Голи: Ельмусраті, 4, Пауліньо, 24, Франсержіу, 90 – Барнс, 9, Томас, 79, Варді, 90+5

Гольове безумство влаштували суперники "Зорі" по групі. "Лестер" виграв три попередні матчі і планував у цій грі оформити достроковий вихід в 1/16 фіналу Ліги Європи. Але команда мало не програла. "Брага" була близька до перемоги, коли забила третій гол у ворота суперника у компенсований арбітром час. Але на п'ятій доданій хвилині Варді врятував для "Лестера" нічию.

Вольфсберг – Динамо (Загреб) 0:3

Голи: Маер, 60, Петкович, 75, Іванушец, 90+1

Гент – Црвена Звезда 0:2

Голи: Петрович, 2, Мілунович, 58

На цей матч найбільш українська команда в Бельгії вийшла лише з одним українцем у складі – Романом Безусом. Роман Яремчук пропускав цю гру через коронавірус. Пропускав цей матч і Ігор Пластун. І сам матч закінчився поразкою "Гента".

Карабах – Сівасспор 2:3

Голи: Зоубір, 8, Матич, 51 – Коне, (пен), 79, Кайоде, 58

ЛАСК – Антверпен 0:2

Голи: Рафаелов, 53, Геркенс, 83

Вилучення: Траурен, 50 (ЛАСК)

Євген Чеберко весь матч просидів на лаві запасних ЛАСКа, а його команда поступилася вдома, граючи майже весь другий тайм у меншості.

Слован (Ліберец) – Хоффенхайм 0:2

Голи: Баумгартнер, 77, Крамарич, 89

Ще одна поразка комадни українця. Цього разу "Слован" Тараса Качараби поступився німецькому "Хоффенхайму".

Лілль – Мілан 1:1

Голи: Бамба, 65 – Кастільєхо, 46

Маккабі (Тель-Авів) – Вільярреал 1:1

Голи: Пешич, 47 – Баена, 45

Вилучення: Саборіт, 89 (Маккабі)

Мольде – Арсенал 0:3

Голи: Пепе, 50, Нелсон, 55, Балгун, 83

Спарта (Прага) – Селтік 4:1

Голи: Ганцко, 27, Юліш, 38, 80, Плавшич, 90+4 – Едуар, 15

ЦСКА (Москва) – Феєнорд 0:0

Вилучення: Йоргенсен, 48 (Феєнорд)

ЦСКА (Софія) – Янг Бойз 0:1

Гол: Нсаме, 34

АЗ Алкмар – Реал Сосьєдад 0:0

Баєр (Леверкузен) – Хапоель (Беер-Шева) 4:1

Голи: Шик, 29, Бейлі, 48, Демібрай, 76, Аларіо, 80 – Шарібо, 58

Гранада – Омонія 2:1

Голи: Суарес, 8, Соро, 73 – Асанте, 60

Дандолк – Рапід (Відень) 1:3

Голи: Шілдс, 63 – Кнасмюллер, 11, Кара, 37, 58

Нереалізований пенальті: Одува, 50 (Дандолк)

Наполі – Рієка 2:0

Голи: Анастасіо, 41 (авт), Лосано, 75

Ніцца – Славія (Прага) 1:3

Голи: Гуірі, 61 – Лінгр, 15, Олаїнка, 64, Сіма, 75

Вилучення: Бойдауї, 90+2 (Ніцца)

ПСВ – ПАОК 3:2

Голи: Гакпо, 20, Мадуеке, 51, Мален, 53 – Варела, 4, Цоліс, 13

Рейнджерс – Бенфіка 2:2

Голи: Арфілд, 7, Руф, 69 – Таверньє, 78, Піцці, 81

Стандард – Лех (Познань) 2:1

Голи: Тапсоба, 63, Лайфіс, 90+3 – Ісхак, 61

Вилучення: Уларе, 45+3 (Стандард)

Тоттенгем – Лудогорець 4:0

Голи: Карлос, 16, 34, Вінкс, 63, Лукас, 73

ЧФР Клуж – Рома 0:2

Голи: Дебелюх, 49 (авт), Верету, 67